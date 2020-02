Sanremo 2020, incidente sexy sul palco dell’Ariston per Elettra Lamborghini. Amadeus interviene con i fiori

E’ calato il sipario sulla chiacchieratissima, settantesima edizione del “Festival di Sanremo“. A vincere, con grandissima sorpresa di tutti, è stato Diodato, il quale ha sbaragliato la concorrenza di Francesco Gabbani, classificatosi secondo e i Pinguini Tattici Nucleari, posizionatisi al terzo posto sul gradino del podio e dunque medaglia di bronzo.

Tante, troppe cose sono accadute in questa settantesima edizione, a farla da padrone sono state le critiche e i momenti trash a cui i protagonisti ci hanno reso partecipi. Dall’abbandono del palco di Bugo dopo le frasi di Morgan, ai travestimenti spumeggianti di Achille Lauro, dalle vallette alla lite -poi rientrata- tra Fiorello e Tiziano Ferro. La serata finale non è stata esente da tutto ciò e una delle notizie che tiene banco è l’incidente sexy di cui è stata protagonista Elettra Lamborghini.

La ricca ereditiera, rampollo della famiglia Lamborghini, è approdata al Festival della canzone italiana con il brano “Musica, il resto scompare” e si è classificata terzultima. Durante la serata finale, si è presentata sul palco dell’Ariston, per esibirsi, con indosso una tuta super sexy che ha messo in risalto le sue curve, estremamente trasparente, con un lato b enfatizzato e una scollatura profonda che non lascia dubbi.

E proprio la scollatura l’ha lasciata fuori di seno. Andando con ordine, Elettra durante la sua esibizione si è scatenata in un ballo intenso sul palco, e verso la fine il vestito l’ha tradita lasciando fuori uscire il suo seno. Amadesu è subito intervenuto e ha rattoppato la cosa, comprendo la ragazza con i fiori di Sanremo, che aveva in mano per donarglieli.

Per fortuna era l’una di notte e a quell’ora i bambini dormono già. L’intervento di Amadeus è stato dunque provvidenziale e il Festival dei record, delle critiche, dei litigi clamorosi e dei tweet sorprendenti si è arricchito anche dell’incidente sexy che ha visto come protagonista Elettra Lamborghini. Indubbiamente questa settantesima edizione della kermesse musicale resterà nella storia.