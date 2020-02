Sanremo 2020: il primo red carpet mostra Morgan, Elettra Lamborghini, Bugo e tanti altri

Siamo sempre più vicini al Festival di Sanremo 2020, il festival dedicato alla musica italiana più famoso al mondo, che sarà peraltro trasmesso in Eurovisione. Oggi, 4 febbraio, inizierà la settimana del Festival e ieri serà si è tenuto il primo red carpet con i primi protagonisti della serata.

Tra i personaggi dello spettacolo più famosi, è possibile trovare Elettra Lamborghini, la regina del Twerking, Elodie, Bugo, Morgan e tanti altri. La settimana del Festival comincia il 4 e terminerà l’8 Febbraio, dunque sabato sera sarà decretato il vincitore della settantisesima edizione del festival della musica itaiana.

Red carpet Sanremo 2020: i protagonisti

Elettra Lamborghini era l’ospite più attesa e le aspettative non sono state deluse: indossava un lungo abito rosso con notevole scollatura. Non sono mancati i momenti di affetto con i fans ai quali si è concessa per foto ed autografi. Poco dopo è stato il turno di Riki, ragazzo di 28 anni, anch’egli molto propenso a fermarsi con i fans, per tutto il tempo che aveva a disposizione.

Tra i presenti, c’era anche Alberto Urso, ultimo vincitore di Amici di Maria de Filippi, poi Bugo e Morgan. Questi ultimi due faranno coppia e canteranno la canzone di nome “Sincerità”. La presenza di Morgan è durata letteralmente pochi minuti minuti. Sin dall’arrivo, il passo sul red carpet è stato piuttosto spedito e dopo aver visitato Casa Sanremo, è prontamente andato via.

Proprio negli ultimi giorni, spesso si è sentito parlare di un Morgan che cerca di evitare il più possibile di rilasciare dichiarazioni ed interviste, lasciando più volte Bugo solo al centro dal tappeto. Tra i precedenti vincitori, c’era anche Francesco Gabbana, che vinse Sanremo nel 2017 con la canzone “Occidentali’s Karma” , e che l’anno prima, nel 2016, vinse addirittura la sezione giovanile con la canzone dal titolo “Amen”.