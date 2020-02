Sanremo 2020, cosa vedremo nella serata di venerdì

Sanremo 2020 è quasi giunto al termine. La serata delle cover è stata un grande successo e nella classifica stilata sulla base dei voti dell’orchestra, al primo posto troviamo Tosca. La cantante ha emozionato il pubblico, accompagnata da Silivia Perez Cruz, con una versione rivisitata e spagnoleggiante del brano di Lucio Dalla “Piazza grande”.

Nella serata di Venerdì 7 Febbraio vedremo nuovamente esibirsi i ventiquattro cantanti in gara con i loro inediti. Il giudizio delle canzoni questa volta sarà affidato anche alla sala stampa, che dopo tre giorni di silenzio potrà esprimere la sua preferenza e al pubblico da casa attraverso il televoto. Questo significa che la classifica è ancora tutta in divenire e tutti i big sono ancora in lizza per la vittoria di questo settantesimo festival.

Inoltre scopriremo il vincitore della categoria Nuove Proposte. I quattro semifinalisti sono:

–Tecla con “8 Marzo”,

– Leo Gassman con “Vai bene così”

– Fasma con “Per sentirmi vivo”

– Marco Sentieri con “Billy Blu”

Le donne che affiancheranno Amadeus in questa quarta serata sono due: Francesca Sofia Novello, modella e fidanzata di Valentino Rossi e Antonella Clerici, conduttrice amatissima di Rai Uno che tornerà sul palco dell’Ariston dopo 10 anni dalla sua conduzione del Festival numero sessanta. Fiorello sarà di nuovo sul palco al fianco dell’amico Amadeus e tornerà a farci sorridere dopo la pausa presa nella serata di ieri, giovedì 6 Febbraio. Confermato, come per il resto della settimana, Tiziano Ferro.

Gli ospiti anche in questa penultima serata saranno tanti. Previsti in scaletta sono la cantante internazionale e di grande successo Dua Lipa, la rocker nostrana Gianna Nannini, il cantante Ghali e Johnny Dorelli. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica che terrà conto di tutte le esibizioni di questo settantesimo Festival di Sanremo e delle votazioni di giuria demoscopica, sala stampa, orchestra e televoto.