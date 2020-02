Sanremo 2020, Amadeus scende in platea e abbraccia i genitori: la gaffe di Antonella Clerici

Sul palco dell’Ariston è arrivato il ciclone Clerici che ha lasciato il segno, in questa già fin troppo segnata edizione del Festival di Sanremo. Antonella Clerici arriva spavalda – rischiando anche una caduta dalle scale fortunatamente evitata – avvolta in uno sgargiante abito rosso fuoco, pronta ad allietare il pubblico, sempre più curioso di ascoltare il suo intervento.

In effetti, la Clerici non delude e inizia a leggere il vademecum del perfetto presentatore di Sanremo, capace di ottenere ascolti da record. Il librone gigante, sorretto da due solerti valletti, contiene le regole – in chiara chiave ironica – di ciò che bisogna fare per accattivarsi il consenso del pubblico e cioè: “Un grosso naso è, infatti, la regola preliminare per un festival stellare“.

Inizia così la Clerici, sfoderando una gigantografia del viso di Amadeus, per poi continuare: “Nelle settimane che precedono il festival cerca di fare almeno due o tre gaffe, e più cerchi di tirartene fuori e più ti impantani. (…) un festival di successo deve durare fino a che il gallo canti“.

Passa poi alle altre regole che prevedono un regolamento macchinoso il più possibile per creare: “Il caos ogni sera e non rischiare che il pubblico ci capisca qualcosa”. Infine, niente partners fissi: “Scegli partner sempre diverse, che parlino a mitraglietta, che non siano tutte italiane, non lasciare che il pubblico si affezioni a nessun altro oltre che a te”.

Sanremo 2020, la gaffe di Antonella Clerici

Un siparietto davvero divertente che ha fatto da antipasto a quella che sarebbe stata la gaffe “regina della serata”, commessa da lì a poco proprio dalla stessa Clerici. Infatti, dopo l’esibizione di Giordana Angi con il suo pezzo dedicato alla madre, Antonella ha esortato il conduttore a scendere in platea per salutare i suoi genitori che, seduti orgogliosi tra il pubblico, lo hanno abbracciato e baciato commossi.

Proprio quando Amadeus è risalito sul palco, la Clerici si è fatta scappare un commento che ha lasciato tutti interdetti: “Goditeli i tuoi genitori finché ci sono!“, ha sentenziato Antonella con la sua solita naturalezza e serenità che la contraddistinguono.