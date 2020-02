Sanremo 2020, Amadeus commosso in conferenza stampa: "Sono l’uomo più felice del mondo"

Cosa ne pensa l’autore

Tiziana Terranova - Sanremo 2020 ha vinto non solo perché è stato prima di tutto uno show, ma è stato un mero manifesto di valori, prima fra tutti l'amore per l'amicizia, il rispetto per le donne, l'accettazione della diversità, in qualsiasi declinazione essa si rappresenti. Insomma una liturgia quasi sacrale, che è stata stemperata ed alleggerita dalla libertà di Fiorello che ha saputo strappare più di una risata, ma anche riportato alla serietà quando lo imponeva.