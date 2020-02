Sanremo 2020, Achille Lauro bacia Boss Doms. La moglie del chitarrista: "Schemi solo nelle menti di chi se li prefissa"

La settantesima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa sabato 8 febbraio 2020 con la vittoria di Diodato, che ha strappato il podio a Francesco Gabbani, acclamato numero uno invece dal popolo del televoto. Anche quest’anno le polemiche sono state un elemento di disturbo – ma immancabile – nella liturgia sanremese, che ha visto molti colpi di scena, tra i tanti anche il bacio di Achille Lauro a Boss Doms sul palco nella puntata finale della celebre kermesse televisiva.

Achille Lauro continua quindi a dare spettacolo e posizionarsi tra i trend topic di Twitter. Dopo la tutina adamica e gli outfit stravaganti – tutti ripresi dalla collezione dell’anno scorso di una nota casa di alta moda, dunque nulla di veramente e autenticamente originale come in tanti hanno detto – indossati nelle cinque puntate del Festival di Sanremo, il celebre cantante ha osato con un bacio al suo chitarrista.

La moglie di Boss Doms in difesa del gesto di Achille Lauro

A commentare l’inconsueto quanto provocatorio gesto è stata la moglie di Boss Doms – al secolo Edoardo Manozzi – che ha pubblicato nelle ultime ore un post su Instagram, in cui si legge: “Gli schemi sono nelle menti di chi se li prefissa” – quindi ha aggiunto – “Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura. Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso?“.

Boss Doms è sposato con Valentina Pegorer – conosciuta durante una passata edizione di “Pechino Express” – ed è diventato padre della piccola Mia da pochi giorni. Polemiche a zero quindi per la moglie del produttore e chitarrista di Achille Lauro, che getta acqua sul fuoco, spegnendo quindi sul nascere una polemica sterile, che vuole vedere il male là dove non c’è.

Un gesto, quello di Lauro e di Boss Doms, in linea con le parole di Tiziano Ferro, che nel corso della finalissima di Sanremo 2020 ha condiviso con il pubblico le sue riflessioni sull’amore, visto nella sua accezione più ampia, anche quello sacro e passionale, davanti al quale nessuno è sbagliato o deve sentirsi tale.