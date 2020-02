Festival di Sanremo, Amadeus si presenta con la parrucca di Maria De Filippi

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Amadeus con Fiorello è sempre a suo agio, e in queste puntate del "Festival di Sanremo" l'ha mostrato ampiamente in più circostanze. Per me è stato davvero un bel Sanremo, ed anche le critiche sono state superate brillantemente da entrambi. Una cosa non facile, ma spero vivamente in un Sanremo bis.