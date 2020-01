Salvo Veneziano frequenterà un centro antiviolenza: "Devo imparare a pesare le parole"

Sembra oramai sgonfiarsi la notizia circa le parole sessiste che l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip“, ora squalificato, Salvo Veneziano, ha rivolto ad una concorrente del medesimo programma, la De Panicis. Parole che per Salvo potevano essere una versione molto colorita di un complimento, ma che per molti si sono trasformate in veri atti di sessismo, condannando il giovane alla squalifica.

Tanti hanno avanzato la medesima sorte anche per tutti i presenti che ridevano alle parole di Salvo, come Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini. Nonostante tutto però, durante l’ultima puntata del “GF” sembra che la cosa si stia calmando; dopo le scuse in diretta e a più riprese di Salvo, sembra che oramai la notizia abbia fatto il suo percorso.

Come ammenda alla sua azione sconsiderata, Salvo è stato invitato a frequentare un centro antiviolenza, per comprendere realmente come una donna possa subire una violenza, anche verbale; il presentatore Alfonso Signorini ha anche invitato alla medesima frequentazione tutti i partecipanti del monologo di Salvo quella sera.

Salvo ha affermato a seguito dell’invito: “Per me questo è un grandissimo orgoglio“; c’è però qualcuno che in tutto questo ha voluto prendere le parti di Salvo, ed è stato proprio Pupo, che ha dichiarato che tutto ciò sta divenendo una gogna mediatica ricca di ipocrisia, venendo poi stoppato a più riprese da Signorini, ma il cantante risponde in merito: “Mi hai chiesto un parere, lasciamelo dire“.

In ultimo Salvo ritorna sul pezzo, affermando ancora una volta che tutto ciò che ha detto era solo un complimento, ironico, forse un po’ spinto, verso la ragazza, aggiungendo: “Le parole che ho detto non volevano offendere nessuno e sono qui per chiedere scusa a tutte le persone che ci guardano da casa (…) al genere femminile, combatto la violenza in qualsiasi forma e volevo chiedere scusa alla ragazza, alla quale magari ho fatto qualche battutina in più ma, ripeto, stavo scherzando“.