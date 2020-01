Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano si scusa: "Io non sono quella persona lì"

In questi giorni Salvo Veneziano si è beccato una squalifica da parte degli autori del “Grande Fratello Vip” a causa di alcune dichiarazioni nei confronti di Elisa De Panicis durante una chiacchierata con i tre highlanders Patrick Ray Pugliese, Pasquale Laricchia e Sergio Volpini.

Le prime dichiarazioni rilasciate da Salvo Veneziano sono state fatte a “Striscia la notizia“, mentre Valerio Staffelli è giunto negli studi del “GF Vip” per conseganre il Tapiro d’oro. In questa circostanza il pizzaiolo dichiara di aver sbagliato per aver usato dei termini così pesanti.

Le scuse di Salvo Veneziano

Nella scorsa puntata del “Grande Fratello Vip“, andato in onda il 15 gennaio su Canale 5, Alfonso Signorini ha concesso a Salvo Veneziano di chiedere scusa ai ragazzi all’interno della casa. Il direttore di “Chi” infatti ci tiene a precisare che certe offese nei confronti di una donna non vanno fatte né durante una chiacchierata con la sua famiglia e tanto meno in una trasmissione così seguita.

Con molta amarezza, Salvo Veneziano comincia a parlare agli altri concorrenti: “Avete visto il video di quello che ho detto. Pensavo di far ridere i miei compagni. Ma non c’era niente da ridere. Non intendevo offendere nessuno. Sono qui per chiedere scusa a tutte le persone che ci guardano da casa e al genere femminile poiché combatto la violenza in ogni forma. Volevo chiedere scusa alla ragazza. Stavo scherzando. Sono addolorato. […] Io non sono quella persona li”.

Successivamente Elisa De Panicis dice la sua in questo discorso, ricordando a Salvo che durante una chiacchierata ha fatto un bellissimo discorso sulle donne: aveva infatto affermato che era sempre stato fedele alla sua partner e di non averla mai tradirla.

Salvo continua a confermare queste dichiarazioni, sottolineando di non aver mai tradito la sua compagna nonostante stiano insieme da venticinque anni. Dichiara che in questa circostanza si è fatto prendere dall’euforia, ma ne approfitta per chiedere nuovamente scusa a tutti.