Rivoluzione in casa Mediaset, cancellati gli show della D’Urso: la reazione della conduttrice

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare di Barbara D’Urso e dei suoi talk show che, a quanto pare, Mediaset avrebbe cancellato dai palinsesti. Almeno queste sono le informazioni inizialmente trapelate, ma un po’ di chiarezza è stata fatta e la reazione della conduttrice è finalmente arrivata. Lei che, in tutto questo frangente, aveva mantenuto il massimo riserbo sulla faccenda.

Andiamo però con ordine. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale di Davide Maggio, che parlava di chiusura per “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live”. Nel primo caso la notizia è stata confermata, ma si è parlato di sospensione e non chiusura. Nel secondo caso invece, si è vociferato che Elisa Isoardi avrebbe preso il posto della D’Urso la domenica pomeriggio su Canale 5 e che i vertici Mediaset, avrebbero messo su un nuovo progetto nel quale l’ex volto Rai sarebbe stata protagonista.

Adesso però l’azienda del Biscione è intervenuta, chiarendo la situazione. “Live – Non è la D’Urso” chiuderà anticipatamente per questa stagione televisiva, ma figura nella prossima. Su “Domenica Live” invece nulla è stato dichiarato, anzi attualmente è stato allungato. Difatti con la chiusura di Live, Barbara andrà in onda per circa 4 ore di fila il giorno festivo, tornando praticamente alle origini.

Si è parlato di declino della conduttrice campana, della fine di un’era, ma la realtà è che almeno per questa stagione, la D’Urso continua a tenere botta. La stessa Barbarella ha rotto il silenzio sulla questione e dopo il comunicato ufficiale Mediaset, sul proprio profilo Instagram ha dichiarato: “Brindiamo insieme perché ora è ufficiale, posso confermare che Live va avanti ancora per 5 puntate. Si ferma qualche puntata prima per poi ricominciare la prossima stagione, come è scritto nel comunicato ufficiale Mediaset“.

In realtà la messa in onda del talk la prossima stagione non è scontata come sembra e soprattutto come ufficializzato. Siamo lontani dagli ascolti registrati durante il primo periodo di messa in onda e in tal senso, l’azienda del Biscione potrebbe seriamente decidere di puntare su altro. Nel mentre la D’Urso si è detta soddisfatta, rimarcando anche il prolungamento di “Domenica Live”.