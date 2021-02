"Domenica Live" cancellato: fuori Barbara D’Urso, dentro Elisa Isoardi

Rivoluzione in casa Mediaset. Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci che vedrebbero il declino di Barbara D’Urso. La conduttrice campana, fiore all’occhiello dell’azienda del Biscione, pare stia per essere “messa all’angolo”. Ricordiamo che la D’Urso conduce ben tre programmi: “Pomeriggio Cinque“, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso“.

Nel futuro prossimo però le cose sembrerebbe che non andranno più così e dopo aver detenuto l’oligopolio a Canale 5, Barbarella pare sia costretta a sfrattare. A lanciare l’indiscrezione è stato il portale di Davide Maggio. Già qualche giorno fa si è parlato della cancellazione di “Live – Non è la D’Urso”. In questo caso Barbara sarebbe sostituita da Paolo Bonolis che andrà in onda con le repliche di “Ciao Darwin”, quelle stesse repliche che già durante il primo lockdown avevano fatto benissimo.

Ma non è finita qui per la D’Urso. Oltre a “Live – Non è la D’Urso”, anche “Domenica Live” rischia seriamente la chiusura e a prendere il posto della conduttrice campana, questa volta sarebbe Elisa Isoardi. Stando sempre a quanto si apprende dal portale di Davide Maggio, la conduttrice Rai, passata adesso a Mediaset e naufraga ufficiale de “L’isola dei famosi”, sarebbe stata messa nel mirino per un nuovo progetto domenicale.

Tutto dovrebbe accadere nella prossima stagione televisiva. Al momento non c’è nulla di definitivo, né i diretti interessati sono intervenuti, però le voci sulla fine dell’era dursiana, si fanno sempre più insistenti. Dopo “Live – Non è la D’Urso”, Barbara dovrà dire addio anche a “Domenica Live”. E così, da quando entrava tutti i giorni nelle case degli italiani, si ritroverà invece a condurre solo “Pomeriggio Cinque”.

Un declino, quello della conduttrice campana, che è stato lento. Difatti si è partiti con la mancata messa in onda del “Grande Fratello Nip”, sostituito con la proroga prima del “Grande Fratello Vip” e “L’isola dei famosi” poi. Chissà come evolveranno le cose e se le indiscrezioni lanciate saranno confermate o meno. Nulla vieta che Mediaset possa sorprendere e affidi un nuovo programma alla D’Urso.