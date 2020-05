Live Non è la D’Urso, chiusura anticipata per lo show di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso, nonostante la pandemia in seguito al COVID-19, ha dato il meglio di sé e continua a farlo con le sue trasmissioni di punta. In particolare, la conduttrice di Canale 5, non ha mai lasciato i telespettatori con “Pomeriggio Cinque” e “Live Non è la D’Urso”. La Carmelita nazionale avrebbe potuto anche raddoppiare l’appuntamento col suo show domenicale ma, in seguito alla decimazione degli addetti ai lavori, il suo talk non ha subito le variazioni premeditate.

Proprio del talk show in prime time è giusto chiarire che l’ultima puntata è prevista per domenica 24 Maggio. Infatti, nonostante lo scorso anno si è giunti fino alla metà di Giugno per approfondire il caso Caltagirone, in questa stagione tormentata, la cara Barbara dovrà salutare i telespettatori così come previsto dalla programmazione dei palinsesti televisivi.

Sui social network, il pubblico si è diviso in quanto si sperava che la trasmissione domenicale potesse proseguire per altre settimane tenendo loro compagnia. Barbara D’Urso, in questi mesi difficili, ha intervistato virologi, medici e politici al fine di fornire informazioni dettagliate agli italiani per affrontare nel migliore dei modi sia la Fase 1 sia la Fase 2 della pandemia.

Ampio spazio alla leggerezza

Nonostante “Live Non è la D’Urso” sia in procinto di salutare i telespettatori per le vacanze estive, gli italiani, in questi mesi, hanno avuto modo di informarsi grazie alle numerose interviste e testimonianze ma, allo stesso tempo, si sono divertiti con argomenti di vario genere trattati magistralmente dalla padrona di casa.

Infatti, Barbara D’Urso, non ha mai smesso di trattare la querelle Favoloso-Moric ma non solo. Basti pensare che, per tutta la durata del “Grande Fratello Vip 4”, la Carmelita nazionale ha avuto modo di ospitare, nello studio o in modalità a distanza, tutti i concorrenti che hanno preso parte al reality condotto da Alfonso Signorini.