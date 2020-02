Pomeriggio Cinque, Miriana Trevisan parla di Pago e attacca Serena Enardu

Miriana Trevisan non è entrata come ospite nella scorsa puntata del “Grande Fratello Vip”, come annunciato dallo stesso Alfonso Signorini a “Verissimo”. Molto probabilmente gli autori hanno deciso di far entrare nella casa solamente Pedro Settembre, fratello di Pago, concentrandosi sulle vicende della showgirl nelle prossime settimane.

La donna tuttavia ha rilasciato una intervista da Barbara D’Urso nella trasmissione “Pomeriggio Cinque”. In questa circostanza parla di Pago e della sua relazione con Serena Enardu, dichiarandosi molto preoccupata anche per Nicola, il figlio dell’ex coppia nato nel 2009.

Le parole di Miriana Trevisan

Inizialmente Barbara D’Urso mostra ai suoi ospiti in studio alcuni spezzoni dell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, dove viene presentato un piccolo riassunto della discussione tra Pedro Settembre, Pago e la fidanzata Serena Enardu.

Successivamente prende la parola Miriana Trevisan e dichiara che Pedro ha scoperto questi like solamente qualche giorno dopo aver deciso di entrare nella casa del “Grande Fratello Vip“, dichiarando che lo scopo di Pedro era di parlare d’altro.

Secondo quanto dichiarato da Miriana Trevisan, Pedro è entrato per incoraggiare suo fratello: “Voleva dire a suo fratello di tirar fuori la sua personalità. La prima entrata di Serena era stata bella, dove aveva chiesto scusa a Pago. Ci vuole delicatezza quanto l’amore è così fragile. Pacifico che dice sono confuso tra la testa e il cuore significa che è in confusione totale. Lui sta perdendo i ruoli che ha di fratello, padre, e figlio di suo mamma. Ora gli rimane solo il ruolo di compagno”.

Miriana Trevisan, parlando del figlio, dichiara che per le ultime vicende che stanno succedendo nella casa del “Grande Fratello Vip” gli sta facendo evitare di guardare il reality show. Come svelato dalla showgirl, Pago è un padre eccezionale per Nicola, anche se ne sta risentendo molto per questa situazione.