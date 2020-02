GF Vip: dopo la bufera dei like, Antonella Elia e Paola Di Benedetto asfaltano Serena Enardu

La diretta del 10 febbraio del “Grande Fratello Vip” è stata assolutamente scoppiettante e al centro della scena, come sempre, troviamo Pago e Serena. Già in settimana si era vociferato della famiglia di Pago, Miriana Trevisan ex moglie del cantante compresa, che era inferocita nei riguardi dell’ex tronista di “Uomini e Donne”.

A tenere banco, la sua presenza nella casa più spiata d’Italia, che di fatto avrebbe messo Pago nell’ombra, e i like che la stessa Serena avrebbe lasciato su Instagram sotto i post dell’ex tentatore Alessandro Graziani. Durante la diretta in questione, la storia dei like è stata ampiamente argomentata e Pedro Settembre fratello di Pago è entrato nella casa e ciò ha scatenato una serie di reazioni che hanno portato i due piccioncini ritrovati, a litigare pesantemente.

Serena si è scagliata contro Pago, reo di non averla difesa, e contro gli autori del Grande Fratello. Una volta terminata la diretta, sia Paola Di Benedetto che Antonella Elia le hanno detto in faccia tutto ciò che pensavano, asfaltando letteralmente la Enardu. Secondo la Di Benedetto, l’ex tronista ha sbagliato sia a mettere i like, sia ad aggredire Pago e la sua famiglia in quel modo.

L’ex madre natura ha inoltre aggiunto che ha sempre fatto il tifo per loro, ma questa volta non ha condiviso quanto accaduto: “Tieni conto che dall’altra parte c’era suo fratello mica un cane. Anche io mi sarei inc****a. Alessandro rappresenta un elemento che fa parte del vostro allontanamento. Ti sto dicendo come la penso perchè ti ho sostenuta dall’inizio. Ti sei battuta contro tutti e adesso vai fino in fondo sennò sei un’ipocrita“.

Le parole della Di Benedetto sono state condivise appieno dalla Elia, la quale ha fatto notare a Serena che infondo ha messo un like ad uno che le piaceva. La Enardu ha risposto a tono alle due donne, restando ferma sulla posizione che Pago non doveva attaccarla o massacrarla come poi ha fatto. In effetti il cantante si è subito corretto ed è tornato nell’immediato dalla parte della sua compagna, scagliandosi duramente anche contro gli autori e dunque lanciando alle ortiche tutto ciò che suo fratello gli ha detto.