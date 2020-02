GF Vip, Miriana Trevisan difende il fratello di Pago e su Serena: "Di dubbio gusto i like e le offese alla famiglia"

Al “Grande Fratello Vip” ha fatto il suo ingresso il fratello di Pago, Pedro Settembre, come portavoce di un malcontento generale che fuori dalla Casa serpeggia tra i parenti e gli amici del cantante. Da quando Serena Enardu ha varcato la soglia della porta rossa, reputano che il comportamento di Pago sia cambiato notevolmente e questo potrebbe nuocere e compromettere il suo percorso.

Dello stesso parere sembrano essere anche i coinquilini, ma Pago non vuole sentire ragioni dichiarando più volte che la presenza di Serena per lui è indispensabile. Certo, ciò che è successo nella scorsa diretta su Canale 5 sembra aver rimescolato le carte e in queste ore la solidità della coppia cominciare a traballare.

Dopo l’annuncio di Alfonso Signorini da Silvia Toffanin a “Verissimo“, in molti si aspettavano l’ingresso dell’ex moglie Miriana Trevisan, già arrivata in suo soccorso puntate fa quando cercò di tranquillizzare Pago dicendogli che avrebbe dovuto ascoltare il suo cuore e decidere quello che era meglio per lui.

GF Vip, Miriana Trevisan commenta la situazione di Pago e Serena

Le cose ora sembrano cambiate e ai microfoni di “Mattino Cinque” la Trevisan ha cambiato atteggiamento. Anche la padrona di casa, Federica Panicucci, si è meravigliata molto dell’atteggiamento della Enardu, soprattutto per la questione dei like lasciati sotto alcune foto del tentatore Alessandro, conosciuto a Temptation Island Vip e “causa” del tormento vissuto da Miriana e Pago sull’isola delle tentazioni.

Quando a Miriana viene chiesto un parere sull’atteggiamento di Serena, lei risponde: “L’analisi di Serena? In realtà vorrei astenermi da questo. Conosco bene la famiglia, conosco bene il fratello. È una persona delicatissima, specialmente con il fratello, per essere intervenuto c’è qualcosa che non vediamo. Penso stia pagando molte conseguenze Pacifico”. Inoltre aggiunge: “Queste offese che ha fatto alla sua famiglia sono di poco gusto, come anche il like”, per poi concludere che forse la coppia avrebbe bisogno di una maggiore intimità e di ritagliarisi degli spazi solo per loro: “Pacifico, in questo momento ha anche bisogno di parlare con gli amici e la famiglia, perché hanno tutt’altra idea”.

Ribadisce poi di voler difendere il figlio suo e di Pago, tenendolo lontano da queste bagarre che potrebbero solo creargli pensieri e problemi ricordando che, quando ha parlato con Pago nella Casa, il suo punto di vista è stato chiaro: “Gli ho detto: ‘se la ami seguila’, ma se lei è corretta. Non sapevo che sarebbe stata poco carina nei confronti della famiglia”.