Miriana Trevisan si è sposata con il cantante Pago, attualmente concorrente del “Grande Fratello Vip”, nel 2003, dal quale si separa nel 2006. La coppia però ritorna insieme nel 2008, e l’anno successivo nasce il loro primo figlio Nicola. La separazione definitiva arriva nel 2013, e nello stesso anno Pago si mette con Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne.

Nell’ultima puntata di “Verissimo”, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Alfonso Signorini ha dichiarato che oltre all’ingresso di Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, c’è anche un’altra sorpresa per Pago e Serena Enardu grazie all’ospitata di Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan non entrerà nella casa

Sarebbe stato un gran colpo di scena vedere Pago confrontarsi con Miriana Trevisan dopo circa sette anni dalla loro separazione. Tuttavia, con un post su Instagram, l’ex concorrente della quinta edizione de “L’Isola dei FamosI” ha smentito questa possibilità.

Miriana Trevisan, pubblicando un suo scatto sul suo profilo ufficiale Instagram, ha rivelato: “Carissimi, non entrerò nella casa del Grande Fratello Vip questa sera. La vedrò insieme a voi da casa . Respect”. Una scelta che non sembra essere stata presa dalla diretta interessata, ma dagli autori e dalla loro volontà di mettere in risalto altre storie all’interno della Casa. Tuttavia dalle sue breve dichiarazioni, Miriana Trevisan non chiude a una possibilità di entrare come ospite nelle prossime settimane.

La Trevisan e Pago non si sono separati senza polemiche. Miriana, dopo aver annunciato la sua separazione dal cantante nel 2013, ha dichiarato nei suoi confronti: “Eravamo convinti che nulla ci avrebbe allontanato, invece il nostro tentativo non è servito a nulla. Non nego che ora sto meglio e ho accanto una persona, un uomo che mi è stato vicino, presente, e che mi sta aiutando a credere di nuovo nell’amore. Anche lui ha un figlio come me”.