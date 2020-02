GF Vip, il fratello di Pago entra nella Casa con i like della discordia. Il commento al vetriolo di Signorini a Serena

Nella Casa del “Grande Fratello Vip” ha fatto il suo ingresso Pedro Settembre, il fratello di Pago, pronto a fare chiarezza sulle reazioni della sua famiglia all’entrata in scena di Serena. L’uomo ha incontrato Pago mentre la Enardu era chiusa in confessionale e guardava la scena senza poter interagire in nessun modo.

In pratica Pedro Settembre ha rivelato al fratello che la vicinanza con Serena sta nuocendo alla sua immagine e al suo percorso nella Casa. Secondo lui e i suoi familiari, la Enardu ha contaminato questo suo cammino non lasciando libero il cantante di fare le sue esperienze all’interno del reality show.

GF Vip, il confronto tra Pago e il fratello Pedro

L’intervento non ha sconvolto più di tanto Pago – che pochi giorni fa con Serena ha tirato in ballo anche la parola “matrimonio” – infatti ha ribadito più volte che quello che gli stava contestando Pedro era soltanto un’opinione personale, e lui stava vivendo la situazione in totale serenità senza avere la sensazione di essere sovrastato o manipolato: “L’ho voluta io qui, diglielo fuori a chi dice questa roba“, chiosa deciso Pago.

Poi precisa che lui sta bene e vuole vivere questa esperienza con lei: “Lei è sincera come non l’ho mai vista prima. Io e lei stiamo cercando di fare una roba bellissima. Lei ora secondo me è inamoratissima di me“. Il fratello, invece, rimane sulle sue ragioni e rivela il suo pensiero: Serena avrebbe dovuto aspettare Pago fuori dalla Casa e risolvere la loro situazione dopo l’uscita del fratello dal reality show.

A questo punto Signorini chiede a Serena di raggiungere i due uomini; quando arriva nel salotto saluta Pedro e sembra che la situazione sia del tutto tranquilla, invece il “bello” doveva ancora arrivare. Il fratello di Pago tira in ballo alcuni like che la Enardu ha lasciato sotto qualche foto di Alessandro – il tentatore del quale di era invaghita durante l’esperienza a “Temption Island Vip” – pubblicate su Instagram.

Grande Fratello Vip, i like della discordia e i commenti in studio

Lei non nega assolutamente e ammette di aver lasciato il like sotto le foto, spiegando che quel gesto è stato fatto in maniera totalmente limpida e senza nessun doppio fine. Pago, però, non prende bene la cosa e il suo dissenso è alquanto evidente, tanto che poco dopo ammetterà di aver provato molto fastidio per questo particolare.

Gli opinionisti in studio, Pupo e Wanda, rimarcano la poca sensibilità dietro questo comportamento e Pupo precisa che la spontaneità di Serena nel compiere gesti come quello, la rendono anche “incosciente” e non la fanno pensare al fastidio che può provocare.

Anche Signorini, dallo studio, sembra stare dalla parte di Pago; infatti rivolge alla Enardu una domanda che in molti si stavano ponendo, guardando la scena: “Ma con tutte le foto che girano su Instagram, proprio a quella di Alessandro dovevi mettere un like???” e dal pubblico si alza un applauso fragoroso, Alfonso ha di nuovo centrato il nocciolo della questione.