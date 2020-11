Fuori dalla Casa del GF Vip 2020, di cui è la regina indiscussa, servita e riverita come si addice a una nobildonna d’altri tempi, si continua a parlare di Patrizia De Blanck in termini non molto lusinghieri.

Dopo aver commentato in lungo e in largo la (presunta) mancanza di igiene personale e degli ambienti in cui vive l’ottantenne Contessa, nel salotto di Pomeriggio Cinque è spuntato fuori un altro gossip che ha lasciato senza parole il pubblico e la stessa Barbara D’Urso.

La bomba di Fulvio Abbate su Patrizia De Blanck

A rivelare questo segreto della De Blanck (che non è poi tanto segreto, visto che a quanto pare in molti ne sarebbero a conoscenza) è stato l’intellettuale Fulvio Abbate che, all’interno del reality show, aveva stretto un forte rapporto di amicizia con la Contessa, complice anche l’età avanzata. In collegamenteo dalla sua abitazione, Abbate ha spiegato che lui nella Casa del GF Vip era l’addetto alla gonna della De Blanck.

Ovvero era incaricato di abbassarle la gonna ogni volta che Patrizia si alzava dal divano. Il motivo? Stando seduta la gonna si alzava e la Contessa non portava la biancheria intima. Davanti agli ospiti del salotto della D’Urso sempre più perplessi e scioccati, Fulvio Abbate ha spiegato che questa abitudine di Patrizia è cosa nota e si tratta di un fatto a suo dire “culturale”.

Barbara D’Urso ha poi chiesto all’ex gieffino cosa ne pensasse delle accuse di scarsa igiene rivolte a Patrizia dai suoi coinquilini, che negli ultimi giorni ci sono andati giù pesante, affermando addirittura che per questo motivo in Casa a un certo punto circolasse un topo chiamato “Renato”. Fulvio, che ha frequentato molto la stanza della Contessa per delle lunghe chiacchierate serali, ha affermato senza mezzi termini che i ragazzi esagerano.

“Sono eccessivi, la sua è una stanza senza prese d’aria…” è sbottato, difendendo quella che anche fuori dalla Casa, ne è certo, resterà una sua grande amica.