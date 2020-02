Pomeriggio Cinque, Karina Cascella attacca Antonella Elia e Valeria Marini: "Non sopporto nessuna delle due"

La lite tra Antonella Elia e Valeria Marini avvenuta nella Casa del “Grande Fratello Vip” sta facendo ancora discutere molto. I loro rapporti, precari già in passato a causa di una furente discussione avvenuta a “L’Isola dei Famosi”, si sono completamente arenati al “GF Vip”.

Questa discussione tra le due gieffine viene trattata anche nei salotti di “Pomeriggio Cinque” condotto da Barbara D’Urso. A criticare maggiormente Antonella Elia e Valeria Marini ci pensa Karina Cascella, poiché l’opinionista ritiene che non riesce a sopportare nessuna delle due.

L’attacco di Karina Cascella

L’ex volto di Uomini e Donne attacca duramente Antonella Elia e Valeria Marini: “Io non sopporto nessuna delle due. La Marini è entrata diciotto volte nella Casa del Grande Fratello e non so quante volte la vogliono fare entrare ancora. Non mi frega niente di Valeria Marini, non ha nulla da raccontare. Io ti assicuro che il pubblico si è stufato vederla entrare in continuazione nella Casa del GF”.

Queste parole vengono supportate da Francesca De André, poiché afferma che neanche lei non prova nessuna simpatia in particolare per Antonella Elia o Valeria Marini. Secondo l’ex concorrente del “Grande Fratello Nip”, la Elia ha tanta rabbia repressa da far uscire.

L’unica a prendere le difese di Valeria Marini è Manuela Villa, che in collegamento da Roma dichiara di preferire lei poiché è una persona molto dolce e solare che non è mai stata un esempio negativo in TV. Una rivelazione che però non convince Karina Cascella, che continua a ribadire l’inutilità della sua presenza negli studi di Cinecittà.

A Valeria Marini comunque sono bastati pochi giorni per far parlare di sé. Infatti, sin dalle prime ore dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, ha puntato immediatamente Antonella Elia, facendo quindi sfociare il tutto in una lite davvero aggressiva.