Pomeriggio Cinque, Francesca Cipriani attacca Valeria Marini: "Non è amica delle donne"

Sono arrivate le pesanti accuse da parte di Francesca Cipriani nei confronti di Valeria Marini e il motivo è legato intorno a quanto successo intorno alla casa de “Il grande fratello vip“. Ospite della trasmissione di Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque”, l’ex presentatrice de “La pupa e il secchione” ha avuto modo di dare il proprio punto di vista intorno al comportamento di Valeria Marini, con riferimento alla sua lite con Antonella Elia.

Le parole rilasciate dalla Cipriani fanno notare che non si è mai ricucito del tutto il rapporto con la collega e ha colto l’occasione per fare un attacco. Queste sono le state dichiarazioni della Cipriani che ha affermato, senza usare mezzi termini: “Antonella Elia ha sbagliato ma la Marini non è un’amica delle donne”.

Le rivelazioni di Francesca Cipriani

Si tratta di parole forti che rappresentano la riprova più evidente dell’astio tra le due prime donne e il motivo dovrebbe essere legato al periodo in cui la Cipriani ha cominciato a frequentare Giovanni Cottone, ex fidanzato della Marini. Ci sono state varie occasioni tra le due donne per giungere a un chiarimento, come avvenuto con la partecipazione a “L’isola dei famosi” e alla trasmissione “Domenica live”.

Non c’è mai stata una pace definitiva come hanno dimostrato le confessioni fatte dalla Cipriani nel salotto di Barbara D’Urso. L’ex concorrente della sesta edizione “Il grande fratello” ha svelato che Valeria Marini continua a evitarla, cercando di non parlare con lei.

Ha continuato dicendo che sono state entrambe impegnate in un recente evento a Napoli: “Non è scesa dalla macchina fino a che io non sono andata via e non ha voluto fare la foto con me”. Francesca Cipriani è tornata a parlare del passato con Valeria Marini: “A me dispiace tanto, perchè a L’Isola dei Famosi ci eravamo riappacificate, lei diceva che era mia amica e di tutte le donne”.