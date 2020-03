Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso presa in giro dalla tv francese. La replica della conduttrice Mediaset

Dopo la diffusione del video francese sulla “Pizza la coronavirus“, il popolo italiano si è indignato e con lui anche la politica e il mondo dello spettacolo. Stessa reazione l’ha avuta anche Barbara D’Urso che ha ritenuto giusto esprimere il proprio parere a riguardo, durante il suo appuntamento quotidiano nella trasmissione “Pomeriggio Cinque”.

Puntate fa, la D’Urso aveva ripreso il video incriminato e aveva commentato: “Ma che vergogna è! Una cosa davvero terrificante“. Proprio questo spezzone, come spiega la conduttrice Mediaset, è stato ripreso da una tv francese – da lei non meglio identificata – e durante la sua messa in onda sembra ci siano state delle risatine in sottofondo, come per prendere in giro la conduttrice.

Barbara D’Urso replica alla tv francese

Immaginabile la sua reazione stizzita, la D’Urso infatti – usando sempre il condizionale – ripete a più riprese che le hanno fatto notare questa cosa: sembrerebbe che qualcuno sghignazzasse mentre scorrevano le immagini del suo servizio. Tornati in studio, molto contrariata e stizzita, ribadisce che se davvero questa cosa fosse accaduta, sarebbe un fatto gravissimo.

Il canale in questione, come riporta anche il sito BitchyF, è il canale TMC e il programma in cui è stato mandato in onda il servizio Mediaset è “Quotidien de Yann Barthès“. Ma la polemica di Barbara D’Urso non si ferma qui e affronta un altro spinoso argomento: la diffusione del coronavirus a livello mondiale.

In questi giorni alcune notizie riguardanti il propagarsi del virus nel mondo stanno sorprendendo parecchio. Secondo quanto riportato nel programma “Pomeriggio Cinque” sembrerebbe che la CNN, la famosa emittente televisiva americana di informazione, sostenga che l’Italia sia il focolaio mondiale per la diffusione del coronavirus: “Quando mi toccano la mia terra io mi innervosisco. Un paese dove sono stati fatti tutti i controlli, dove abbiamo una sanità pubblica, dove abbiamo fatto molti tamponi e li abbiamo trovati i contagiati, perché sono stati cercati. In altri paesi non li hanno cercati e non li hanno dichiarati“, ha poi concluso la D’Urso.