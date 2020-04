Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso furiosa contro il finto infermiere: "Niente contatti né soldi"

Nel corso dell’ultima appuntamento di Pomeriggio Cinque, trasmesso mercoledì 22 aprile 2020, Barbara D’Urso ha deciso di fare chiarezza su un episodio che l’ha particolarmente indisposta e fatta arrabbiare. Lady Cologno, si sa, non riesce proprio a digerire chi dice menzogne, specialmente quando queste riportano in qualche modo alla sua persona o ai suoi programmi.

Negli ultimi giorni si è molto condiviso in rete e sui social il video di un uomo che si è finto infermiere dopo essere stato fermato ad un posto di blocco, tutto questo con un obiettivo preciso, cioè quello di evitare che i poliziotti gli facessero la multa. Ma non è finita qui, perché l’uomo si è poi vantato del suo gesto e di aver bevuto qualche drink prima di mettersi al volante.

Lo sfogo di Barbara D’Urso contro il finto infermiere

Intervistato da Giuseppe Cruciani ai microfoni de La Zanzara, il finto infermiere ha ammesso di aver rilasciato dichiarazioni solo in presenza di un corrispettivo monetario. Ed è proprio in questa occasione che l’uomo avrebbe fatto riferimento pure alla conduttrice di Live – Non è la D’Urso: “Lo sa che mi ha chiamato la D’Urso? Lo sa quanto mi ha offerto lei? Io non dico quanto mi ha offerto“.

Infastidita da queste dichiarazioni, Barbara D’Urso ha deciso di fare chiarezza sui fatti e precisare che: “Siccome leggo molte volte sui siti ‘mi ha chiamato la D’Urso, mi ha richiesto, mi voleva..’ Non è vero mai! Io non chiamo mai!“. Lady Cologno ha quindi spiegato che lavora con una squadra di giornalisti eccellenti di cui si fida ciecamente, così come si fida della redazione.

Non sempre però riescono ad interfacciarsi per mancanza di tempo. I dubbi sulla veridicità delle parole dette dall’uomo hanno quindi indotto Barbara a fare qualche ricerca, quindi, dopo i dovuti controlli ha trovato le sue conferme, cioè quelle che nessuno aveva mai contattato quell’individuo, meno che mai offerto dei soldi.

Barbara si è poi sfogata dicendo: “Una persona che si mette alla guida, ridendo e dicendo ‘ho bevuto e sto guidando’, legittima tutti quelli che guidano ubriachi e che magari fanno degli incidenti e uccidono persone” – quindi ha concluso dicendo che prendere in giro degli infermieri che realmente ci aiutano e salvano è una cosa scorretta, anche perché prima o poi tutti avremo bisogno di loro.