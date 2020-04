Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso rivela una sua situazione personale: coinvolto il padre dei suoi figli

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. Tutte le sue trasmissioni, da “Pomeriggio Cinque” a “Live – Non è la D’Urso” fino a “Domenica live” (temporaneamente sospesa a causa del coronavirus), rappresentano una garanzia in termini di ascolti e seppur la D’Urso viene spesso criticata, lo share a fine giornata è sempre dalla sua parte.

Nell’ultimo periodo soprattutto, Barbara è sempre stata al centro dell’attenzione mediatica per come ha trattato la questione coronavirus nelle sue trasmissioni, e soprattutto per aver recitato la preghiera “Eterno riposo” in diretta, con Matteo Salvini. Difatti per tale motivazione sono state perfino raccolte un mucchio di firme con l’obiettivo di bandire i suoi programmi dalla tv, ma nonostante tutto non se ne è saputo più nulla.

Se la vita professionale della D’Urso è piena zeppa di impegni, poco o nulla si sa di quella privata. Per diversi anni è stata sposata con il produttore Mauro Berardi, padre dei suoi figli, ma il loro matrimonio è tramontato molto tempo fa. In seconde nozze Barbara ha sposato il ballerino Michele Carfora, ma anche in quel caso il matrimonio è naufragato, in malo modo pochissimi anni dopo il si.

Oggi Barbara appare single da tempo e nonostante sia sempre stata molto riservata, durante la puntata di “Pomeriggio 5” andata in onda il 20 aprile, la conduttrice si è sbottonata un po’, rivelando, con grande sorpresa di tutti, un suo fatto personale, privato. Durante la trasmissione si argomentava di Albano e Loredana Lecciso che sono tornati insieme e stano trascorrendo la quarantena nella tenuta di Cellino San Marco, dove è presente anche Romina Power.

Il direttore di “Nuovo“, Riccardo Signoretti, ospite della D’Urso ha tenuto a ribadire che Albano e Loredana sono ormai una famiglia e che tra loro vi è un sentimento d’amore. A quel punto si è intromessa Barbara, affermando: “Anche io e il padre dei miei figli siamo una famiglia…“. La conduttrice ha menzionato il suo ex marito e padre dei suoi figli, cosa che difficilmente è mai accaduta, lasciando intuire come oggi ci sia tra loro un ottimo rapporto, tale addirittura da considerarsi una famiglia.