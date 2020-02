Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso furiosa come non mai: "Uomini bastardi"

Siamo abituati a vederla sempre controllatissima, giudice imparziale e capace di risolvere le situazioni spinose che vengono a crearsi nei suoi programmi. Barbara D’Urso è ormai una delle regine della televisione italiana, con i suoi programmi, “Pomeriggio Cinque“, “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live“, tiene incollati davanti allo schermo milioni e milioni di italiani, è ormai volto di punta in casa Mediaset.

Spesso nelle sue trasmissioni ne succedono di tutti i colori e la padrona di casa tenta sempre di mediare tra le varie parti in causa. Quando si occupa di argomenti nei quali vi è una parte debole e una più forte che tenta di sovrastare chi è in difficoltà, la D’Urso interviene e senza mezzi termini difende l’elemento debole della situazione.

Questo è quanto accaduto durante la puntata di “Pomeriggio Cinque” andata in onda il 20 febbraio. Ospite di Barbara D’Urso è stata Marina, una donna che ha raccontato la sua storia: essa è stata vittima di una truffa amorosa sul web. La donna, visibilmente commossa, ha raccontato di versare in condizioni economiche disastrate e che a causa della truffa ha perso 28mila euro.

Oggi non riesce più nemmeno a comprare il cibo per il suo cane e il racconto ha mandato la D’Urso su tutte le furie. La conduttrice si è mostrata come mai fino ad ora e si è lasciata andare ad un discorso caratterizzato da termini che hanno lasciato basito sia il pubblico in studio che quello a casa: “Uomini cattivi e bastardi. Potrei essere io. Io sono come voi. Potrebbe capitare anche a me, alla mia migliore amica, a mia sorella“.

La rabbia della D’Urso è stata tangibile e dopo aver sbollito l’ira, si è ricomposta e ha lanciato un messaggio a tutte le donne. Ha pregato loro di essere prudenti, caute, di andarci con i piedi di piombo e differenziare bene chi ama veramente e chi invece si avvicina solo per un tornaconto economico personale. Il pubblico in studio ha accolto le parole della conduttrice con un fragoroso plauso, condividendole appieno.