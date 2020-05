Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso festeggia il compleanno di Marco Carta: "Il mio amato"

Nella puntata di giovedì 21 maggio 2020 di Pomeriggio Cinque, la conduttrice Barbara D’Urso ha avuto in collegamento il popolare cantautore Marco Carta, che proprio oggi ha spento 35 candeline. Tra Marco e Barbara c’è un legame bellissimo e vero, quindi Lady Cologno non poteva che essere la prima a festeggiare il compleanno dell’ex vincitore di Amici in diretta su Canale 5.

Messa quindi tacere una volta e per tutte la polemica nata qualche settimana fa a causa di un servizio di Striscia la Notizia, che ha messo in imbarazzo la conduttrice. Carta non ha certo perso tempo e, allo scoccare della mezzanotte, aveva già iniziato i festeggiamenti condividendo con i suoi fan un post sul suo profilo Instagram, dove si vedono una serie di foto riepilogative dell’anno trascorso.

Barbara D’Urso festeggia Marco Carta a Pomeriggio Cinque

A commento dell’immagine le parole del cantante: “È l’ultimo giorno di questo mio strano 34esimo anno” – ha esordito il cantante per poi aggiungere – “Senza troppi giri vi dico che guardando indietro in mille difetti e piccoli grandi errori, ho sempre fatto una cosa giusta, inconsapevolmente.. (Quindi non ho meriti) Ridere, ridere e ridere tanto“.

L’ex vincitore del Festival di Sanremo ha proseguito dicendo di non celare le emozioni, né la sua buffaggine per sentirsi più figo. Quindi i ringraziamenti nei confronti di coloro che lo hanno fatto sorridere. Barbara D’Urso non poteva quindi mancare a questo appuntamento così importante nella vita di Marco, che in diretta ha definito: “Il mio amato!“.

Come è stato fatto vedere anche durante l’ospitata a Pomeriggio Cinque, Marco Carta ha vissuto dei momenti di grande dolore qualche mese fa a causa della prematura morte dell’amata nonna. La figura della nonna per Marco è stata importantissima, anche in considerazione del fatto che Marco ha perso la mamma quando era giovanissimo. Un vuoto che è stato parzialmente riempito dall’amore della nonna.