Marco Carta, lutto per il cantante: morta nonna Elsa

Marco Carta ha pubblicato nelle ultime ore un toccante post sul suo profilo Instagram, dove ha comunicato di aver subito un durissimo lutto, cioè quello della morte dell’amatissima nonna, venuta a mancare lunedì 20 aprile. Per l’ex vincitore del Festival di Sanremo sono momenti molto difficili, anche in considerazione del fatto che a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, il cantante non potrà dare l’ultimo saluto alla nonna.

A dare il triste e commovente annuncio è stato il popolare cantante, che nelle scorse ore ha voluto salutare sua nonna a modo suo, con una dedica davvero molto emozionante, dolce e commovente. Dopo la perdita della sua amatissima mamma, la nonna di Marco è stata una figura centrale ed importantissima nella vita del cantante.

La dedica di Marco Carta per nonna Elsa

Ed è proprio a questa donna così importante che Marco ha dedicato le sue parole: “È dura lasciarti, il mio egoismo ti avrebbe voluto per sempre con me“. Attualmente il cantante sembra si trovi nella sua regione natia, ovvero la Sardegna, dove sta passando il periodo di quarantena confortato dalla vicinanza della sua grande famiglia.

Nel dare il suo personale ultimo saluto a nonna Elsa, Marco ha voluto sottolineare l’importanza che sua nonna ha avuto nella sua vita, in tal senso le sue parole: “Sei e sarai per sempre la donna a cui devo più di tutto e tutti. Sei la donna che ha messo a tacere tutte le mie insicurezze. Mi hai insegnato ad amare con garbo ma anche ad amare più me stesso“.

E’ un momento molto particolare e delicato questo per Marco, perché oltre alla sofferenza per la perdita della nonna, si aggiunge anche quella dei molteplici attacchi social da parte di haters senza scrupoli, che lo hanno recentemente attaccato per il suo orientamento sessuale. Il cantante, reduce dai festeggiamenti per gli 11 anni dall’uscita dal suo celebre pezzo “La forza mia” – con cui vinse il Festival di Sanremo – ha condiviso sui suoi profili social un breve video in cui lo si vede scherzare con nonna Elsa.

A commento delle immagini le seguenti parole: “Avrei così tante cose da dire per descrivere la tua immensa bellezza ma lascio che che chiunque quando guarderà il cielo se ne accorga da sé. Ti amiamo. Buon viaggio Elsina“.