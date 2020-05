Marco Carta arrabbiato con Barbara D’Urso, "Striscia la Notizia" svela il fuori onda

Barbara D’Urso è al centro di una diatriba nata recentemente nei confronti del cantante sardo, ex vincitore di “Amici”, Marco Carta. Chi avrà visto infatti la puntata di “Live – Non è la d’Urso” del giorno 3 Maggio, è anche a conoscenza del fatto che a un certo punto della serata, sarebbe dovuto intervenire in collegamento audio il cantante, ma così non è stato.

Una serie di imprevisti hanno portato a slittare ed infine annullare il collegamento con Carta. Ovviamente questo ha creato non poco fastidio e qualche dissapore da parte del cantante, non tanto per l’annullamento del collegamento in essere, ma per il trattamento che gli è stato riservato, perché non è stata detta la verità che si celava dietro quel mancato collegamento con il cantante, sia da parte della produzione del programma che da parte della presentatrice.

Inizialmente infatti Barbara aveva affermato che non si è avuto modo di parlare con Carta perchè il cantante avrva perso il volo per Milano. Ma ci pensa il tg satirico “Striscia la Notizia” a fare luce sulla questione, rivelnado un fuori onda del programma della D’Urso, dove si vede la presentatrice stabilire una versione dei fatti da dire, sul motivo per il quale Marco Carta non sarebbe intervenuto in studio.

Nel fuori onda infatti si sente Barbara dire allo studio: “Non facciamo in tempo a far tutto. Marco Carta non c’è tempo […] Capito? Dico che doveva venire qua ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo“. La verità dunque appare tutt’altra, ovvero che alla base vi erano problemi di scaletta e l’intervista di Carta avrebbe fatto sforare le tempistiche.

Ovviamente il cantante si è sentito non poco offeso dal trattamento a lui riservato, infatti ha poi affermato: “Sì vabbè, mi dà il doppio… La serata l’ho passata qui […] Me lo potevate dire anche un’ora fa. A me questo atteggiamento non mi piace. […] Non lo so se vengo domenica prossima. Mi ha chiamato l’autrice e mi dice che ora diranno che ho perso l’aereo. […] dì che non c’è stato spazio piuttosto, prenditi le responsabilità“. Non si sa ancora ora quando il cantante potrà recuperare l’intervista, magari nella prossima puntata e molto probabilmente la presentatrice troverà anche il modo di giustificare il suo comportamento e magari scusarsi con Carta.