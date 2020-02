Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso attacca duramente Serena Enardu

Nonostante Serena Enardu sia chiusa nella casa del “Grande Fratello Vip“, sia dentro che fuori la casa le polemiche sul suo conto non accennano a placarsi. Il web si è scagliato mesi fa contro l’ex tronista di “Uomini e Donne” e ancora oggi non approva le scelte della Enardu, che improvvisamente si è riscoperta innamorata di Pago e pronta a tutto pur di riconquistarlo.

Anche nella casa più spiata d’Italia, i concorrenti iniziano a vacillare e a puntare il dito contro la coppia ritrovata. C’è però anche un personaggio, una conduttrice nello specifico, che inaspettatamente ha poco gradito alcune frasi pronunciate dalla Enardu e non ha perso occasione per lanciarle diverse frecciatine, lei è Barbara D’Urso.

Andando con ordine, Serena parlando con Antonella Elia dello scoop lanciato dal settimanale “Nuovo“, che riporta alcune foto del suo fidanzato, Pietro Delle Piane, in compagnia della sua ex, ha avanzato l’ipotesi che potesse essere stato tutto organizzato da Pietro per poi essere ospitato nelle trasmissioni della D’Urso e avere visibilità.

Le parole di Serena sono state chiare: “Va dalla D’Urso domani, sicuro, è la prassi. C’è la sfilata degli ex“. La conduttrice non ha per niente gradito le parole della Enardu e durante la puntata di “Pomeriggio Cinque“, andata in onda il 4 febbraio, dopo aver mandato in onda il filmato con le parole di Serena, ha commentato: “Ma vedi, è meravigliosa questa signorina che è dentro la Casa e fa la scaletta delle mie trasmissioni“.

Barbara D’Urso ha tacciato Serena di voler fare le scalette delle sue trasmissioni al suo posto e rispondendole con ironia, ha voluto sottolineare di essere in grado di fare il proprio lavoro. Quando la discussione sul fidanzato della Elia è proseguita e gli ospiti hanno chiesto che Pietro spieghi la propria posizione, la conduttrice ha lanciato una nuova frecciatina alla Enardu: “Lo chiederemo a lui. Magari lo chiederò anche a lei secondo la scaletta che mi stanno facendo all’interno del Grande Fratello“.

Tra la conduttrice e l’ex tronista di “Uomini e Donne” ci sarebbero degli attriti, nati in precedenza rispetto alla polemica creata. Difatti nelle scorse settimane, Elga Enardu, sorella gemella di Serena, ha disertato all’ultimo minuto l’invito a partecipare a “Live – Non è la D’Urso“. Insomma Barbara non ha preso bene il fatto che Serena le abbia in qualche modo fatto la scaletta della trasmissione e la Enardu, dal canto suo, non ha possibilità di replica.