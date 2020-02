"GF VIP": la frecciata di Salvo Veneziano agli autori dopo l’ingresso di Serena Enardu

Il famoso programma di casa Mediaset, “Grande Fratello VIP” continua a sfornare emozioni, spesse volte contrastanti. Litigi, ingiustizie, incomprensioni, nuovi amori e nuovi confronti, sono questi i sentimenti che regnano sovrani nella casa più spiata d’Italia. Il programma sta comunque rispettando le aspettative degli autori, che ad ogni puntata registrano un ottimo punteggio di audience.

Soddisfatto appare anche il conduttore Alfonso Signorini, che nonostante tutto, decide sempre di rilanciare la posta in gioco, aumentando la suspense e i colpi di scena. Uno di questi è stato proprio il ritorno di Serena Enardu nel reality show, con l’intento, da parte della ragazza, di riconquistare il suo ex compago Pago.

Tutti sanno come finì con Pago nella scorsa edizione di “Temptation Island” dove Serena troncò con il cantante a causa di una sbandata avuta con un tentatore del programma. Ora Serena appare più determinata che mai a riprendersi il suo amato Pago, in tutti i modi, in quanto sente che tra i due c’è ancora amore, e c’è ancora la forza, ma soprattutto la voglia, di riprovarci.

La cosa di certo non ha creato esultanza nella casa, in quanto alcuni reputano ingiusto l’entrata di una nuova concorrente a quasi metà percorso del reality; ma chi appare ancora più contrariato, è l’unico concorrente che ha terminato la sua esperienza in maniera prematura, con una squalifica.

Si parla infatti di Salvo Veneziano; il siciliano, non appena appresa la notizia, ha commentato in maniera acida, rivolgendosi agli autori: “Ragazzi non avete capito una cosa, gli ascolti sono più importanti dei rapporti personali, e soprattutto del pubblico, che aveva votato per tirarla fuori dalla casa, quindi rassegnatevi.“

In effetti c’è da dire che Serena aveva ricevuto un gran numero di votazioni contrarie per l’ingresso nella casa, ma nonostante tutto, gli autori hanno deciso comunque di ammetterla a partecipare al reality, segno che la volontà popolare conti poco, quando c’è di mezzo lo share, lo scoop, e la probabilità di un litigio o di un colpo di scena, che potrà rendere Serena e Pago, protagonisti della casa, con un ritorno di fiamma.