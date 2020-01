Live – Non è la D’Urso, lo sfogo di Elisa De Panicis dopo le scuse di Salvo Veneziano: "Ho ricevuto violenze fisiche"

Nella giornata del 19 gennaio è andato in onda la prima puntata del 2020 di “Live – Non è la D’Urso“, il salotto televisivo trasmesso su Canale 5. Tra i tanti argomenti toccati si è parlato anche della squalifica di Salvo Veneziano dal “Grande Fratello Vip” dopo le dure affermazioni su Elisa De Panicis.

L’ex gieffino ha più volte chiesto scusa, anche durante una ospitata al “Grande Fratello Vip”, e approfitta di questa opportunità offerta dalla D’Urso per ribadire il suo pensiero. Successivamente, nell’ascensore di “Live – Non è la D’Urso”, si intrattiene con un lungo faccia a faccia insieme a Elisa De Panicis. L’influencer però fa una scioccante rivelazione sul suo passato.

Il confronto tra Salvo Veneziano ed Elisa De Panicis

Elisa De Panicis, una delle ultime eliminate nella casa del “Grande Fratello Vip”, ha espresso tutta la sua delusione per le parole del siciliano. A tratti, durante la prima puntata del reality show, ammette di essersi sentita imbarazzata dagli sguardi fatti da Salvo, costringendola a coprirsi ancora di più con una tuta.

In questa occasione Elisa De Panicis fa una dichiarazione sul proprio passato: “Non sono qui per farti sentire in colpa. Sono qui perché voglio farti capire perché ci sono rimasta così tanto male. A 17 anni ho ricevuto violenze psicologiche e fisiche da un ragazzo, non riuscivo a uscirne. Ho avuto intorno a me persone che mi hanno aiutato psicologicamente a farmi capire che era una trappola”.

In questa circostanza Salvo si dichiara dispiaciuto per il duro passato della giovane ragazza. Tuttavia ammette che poteva comportarsi diversamente in questi pochi giorni passati tra le mura degli studi di Cinecittà: “Se ti fossi davvero preoccupata di tuo padre avresti avuto un atteggiamento diverso all’interno della Casa. Un atteggiamento, non un abbigliamento”.

Il confronto poi si protrae fino negli studi di “Live – Non è la D’Urso”, ma praticamente tutti gli ospiti della serata hanno attaccato Salvo Veneziano.