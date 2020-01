Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano attacca Alfonso Signorini e difende Pupo

Salvo Veneziano, dopo aver rilasciato delle interviste a “Live – Non è la D’Urso” e “Striscia la notizia“, si affida al suo profilo Instagram per dire la sua su questa edizione del “Grande Fratello Vip”. Il pizzaiolo, a quanto traspare dall’ultimo post pubblicato sul suo profilo social, non sembra aver preso bene la sua squalifica.

Infatti in questa circostanza pubblica un video in cui Alfonso Signorini si trova al centro degli studi del “Grande Fratello Vip” insieme a Pasquale Laricchia, l’ultimo eliminato del reality show. Successivamente prende le difese dell’opinionista Pupo per alcune dichiarazioni fatte nei suoi confronti.

Lo sfogo di Salvo Veneziano

In queste ore Salvo Veneziano, attraverso i suoi canali social, ha pubblicato degli estratti del prime time del Grande Fratello Vip andato in onda ieri su Canale 5. I commenti non sono per nulla dolci nei confronti di Alfonso Signorini: “Ascoltate come Alfonso spiega bene la parola IPERBOLE Sulle tante affermazioni dei concorrenti… (assassino. Ce**o alla Valeria Marini. Posso alzare le mani ecc ecc ecc.) Ma quando Pupo dice pure Salvo ha detto delle frasi con IPERBOLE li è stato stoppato, e di nuovo sulla mia persona è stata atributa la parola Violenza sulle donne… Complimenti”.

Ma le frecciatine nei confronti di Alfonso Signorini non terminano qui, poiché successivamente Salvo fa notare che il conduttore abbia usato un termine offensivo: “Ps anche Alfonso nel lanciare le nominations ha usato il termine… Scannare… Quindi forse è un termine comune? Goliardico?”.

Queste sono domande a cui al momento Alfonso Signorini non ha ancora risposto. Molti utenti, come possiamo vedere dai commenti sotto al profilo Instagram, prendono le difese del pizzaiolo, dichiarando che ci sono due pesi e due misure nei confronti di molti concorrenti. Tantissimi ammettono addirittura di essere disgustati per il comportamento del direttore di “Chi”.