"Pomeriggio 5": Luxuria attacca la D’Urso dopo le scuse della conduttrice

Non accenna a placarsi la diatriba nata nella scorsa puntata di “Pomeriggio 5“, programma condotto da Barbara D’Urso, che vede protagonisti Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi. Con i suoi modi di fare prevaricatori, Sgarbi attacca duramente Luxuria e il suo status di omosessuale, offendendo sia il genere che la persona di Luxuria.

Tutto il pubblico dello studio, ed anche il pubblico da casa e Vladimir stesso, si aspettavano una difesa, o quanto meno un invito garbato ad utilizzare toni pacati da parte della D’Urso, redarguendo Sgarbi, ma a quanto pare, così non è stato. La conduttrice infatti ha lasciato che il critico d’arte inveisse contro l’ospite Luxuria, senza adoperare alcuna forma di arbitrio imparziale e moderato.

Ovviamente la storia non si è conclusa nell’ambito della trasmissione, infatti nei giorni successivi Luxuria scrive sul famoso social network Twitter un commento molto acido verso terzi, ma molto eloquente la direzione del commento in essere; infatti Vladimir a tal proposito scrive: “L’omofobia e la #TRANSFOBIA si combattono sempre: quando accade fuori ma anche quando si verifica dentro uno studio televisivo“.

Non è la prima volta che Vladimir Luxuria si ritrova a difendersi da attacchi sulla sua sfera sessuale, sempre negli studi televisivi, di recente infatti venne anche attaccato da Vittorio Feltri, insomma pare che per lei non vi sono mai tregue, e allo stesso modo difende incessantemente il suo status omosessuale.

Nonostante tutta la storia, la D’Urso, capendo lo sbaglio commesso, ha tentato di porvi rimedio chiedendo scusa a Vladimir, il quale non ha avuto affatto intenzione di ritornare sui suoi passi, sentendosi altamente offeso e preso in giro, da qui si giustifica quindi il commento postato sul suo social network.

Anche tutto il popolo del web ha commentato in maniera molto negativa il comportamento inadeguatamente imparziale della D’Urso durante lo svolgersi della discussione, infatti in molti hanno commentato con frasi del tipo: “da padrona di casa avrebbe dovuto mettere fine a quello scempio fatto da Sgarbi e Feltri” ha notato ad esempio qualcuno su Twitter“.