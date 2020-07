Piero Chiambretti smentisce il ritiro dalla tv: "Torno e raddoppio!"

Piero Chiambretti, popolare comico e conduttore aostano, ha recentemente smentito le voci sul suo ritiro dal mondo della televisione. Intervistato dai giornalisti de “La Stampa”, ha raccontato la sua triste esperienza a causa del Coronavirus e ha rivelato la sua intenzione di continuare a far parte del mondo dello spettacolo.

Ai giornalisti, Piero Chiambretti ha ricordato il 15 Marzo scorso, quando è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Torino. Con lui c’era anche la madre Felicita, che purtroppo è deceduta proprio a causa del Coronavirus. Proprio in questi giorni, il conduttore ha raccontato di aver partecipato ad una celebrazione laica presso l’ospedale di Torino, durante la quale sono state ricordate le vittime di Covid e ringraziati tutti gli operatori sanitari che sono stati i protagonisti di questa tremenda emergenza sanitaria.

Nonostante le domande su tutto ciò che ha vissuto, Piero Chiambretti ha preferito non rilasciare ulteriori dichiarazioni, preferendo mantenere quanto più riserbo possibile sul suo privato. Nonostante gli fosse stato anche proposto di scrivere un libro riguardante la sua esperienza con il Covid-19, Chiambretti non ci ha pensato due volte a rifiutare la proposta fatta da parte della casa editrice Mondadori.

Poi l’attenzione si è spostata verso la sua sfera lavorativa e a tal proposito, Piero Chiambretti ne ha approfittato per smentire le voci che riguardano il suo ritiro dalla televisione. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il popolare conduttore ha voluto spiegare il senso della sua intervista fatta al quotidiano torinese.

“Il titolo della Stampa di oggi è inappropriato. Non lascio la tv anzi raddoppio mi tengo anche il frigo” – sono state le sue parole contraddistinte dalla sua solita ironia – “Mi piacerebbe fare qualcosa che non ho mai fatto prima, di diverso. Un programma in prima serata in cui i bambini si sostituiscono agli adulti. Si dice sempre che loro saranno i grandi di domani, ma molte volte sono già i grandi di oggi. Questa di massima sarebbe l’idea”.