Pechino Express, Vera Gemma si confessa: "Dal reality ai pregiudizi su di me"

È sicuramente una delle protagoniste dell’ottava edizione di Pechino Express, la gara di Rai 2 condotta da Costantino Della Gherardesca, che va in onda ogni martedì. Vera Gemma, secondogenita dell’attore Giuliano Gemma, è una donna tosta e caparbia che a 7 anni leggeva Moravia, verso i 20 ha cominciato a farsi conoscere nel mondo dei teatri underground della capitale e a 30 anni si esibiva in locali di striptease in California.

In seguito a tutte le prove che ha affrontato e la vita le ha messo davanti, è una delle protagoniste di Pechino Express, insieme all’amica Asia Argento nella categoria Figlie d’arte. Purtroppo, però, nel momento in cui nella scorsa puntata la Argento ha avuto problemi (si è rotta il ginocchio in seguito a una prova), Vera ha deciso di continuare con Gennaro Lillo nella coppia de I Sopravvissuti.

Intervistata da Panorama.it, l’attrice si racconta parlando di questa esperienza e della sua vita, in generale. Ha amato questa esperienza in cui ha modo di mostrarsi al pubblico esattamente così come è e senza filtri o ipocrisie, al punto che il pubblico la apprezza molto considerandola una vera rivelazione del programma.

Ha ricevuto tantissime manifestazioni di affetto e solidarietà, ma anche tantissime critiche, cosa che ormai sembra “normale” nei social, ma la stessa Vera Gemma non si scompone e guarda avanti. Non riesce a concepire tutta questa cattiveria e odio che molte persone riversano sui social. Inoltre, ammette di non tollerare i continui riferimenti al padre al fatto che fosse un bell’uomo, mentre lei è spesso criticata in quanto rifatta ed emerge il suo lato coatta.

Alla domanda chi è Vera Gemma, in realtà, l’attrice risponde in questo modo dimostrando il suo carattere forte e battagliero: «Una donna forte, determinata ma anche e fragile, posso essere tutto e il contrario di tutto. Sono complessa, vivo un universo interiore di grandi emozioni e sofferenze. E poi coltivo un’autoironia estrema: sono la prima a prendermi in giro».

Le piace sfidarsi, mettersi alla prova. Ha fatto il provino per L’Isola dei Famosi, ma nessuno le ha mai fatto sapere più nulla. Per lei Asia Argento è una sorella e il momento più brutto vissuto nel reality è quando la sua compagna di avventura si è infortunata. Ha ancora tanti sogni da realizzare, tra cui quello di ricevere un premio come miglior attrice dal momento che nessuno ha mai riconosciuto il suo talento e quanto valesse.