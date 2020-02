Pechino Express, riassunto terza puntata: la lite di Soleil Sorgé con la madre, i vincitori e gli eliminati

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Soleil Sorgè non riesce ad attirare il pubblico neanche in una avventura così esotica come "Pechino Express". Capisco che il regolamento non vieti di fare certe cose, ma potrebbe comunque comportarsi in un'altra maniera per il rispetto degli altri. Ma fino a quando non viola nessuna regola può continuare a farlo.