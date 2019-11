Tv Talk, Nicolò Scalfi parla dei reality show e strizza l’occhio a Pechino Express

Nicolò Scalfi ha conquistato la sua fama grazie al quiz show “Caduta Libera“, condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Nella prima stagione supera i 200.000 mila euro di montepremi e le 18 puntate. Questo successo viene replicato poi nella seconda stagione.

Intervistato da “Tv Talk“, lo show-magazine in onda sulla televisione di Rai Educational, ha voluto parlare della sua ex fidanzata conosciuta proprio sul set di “Caduta Libera”. Successivamente non smentisce di poter partecipare a un reality show, in particolare a “L’Isola dei Famosi” o “Pechino Express”, ma ci tiene comunque a ridimensionare queste voci.

Le parole di Nicolò Scalfi

Rispondendo a una domanda di Martina nei salotti di “Tv Talk“, Nicolò risponde alle ultime voci in cui viene accostato ai reality show: “Mi hanno già fatto questa domanda nelle precedenti interviste ed io ho risposto che tra tutti i reality io ne ho due che seguo e che mi piacerebbe partecipare: il primo è Pechino Express perché sono un fan, e ho detto che L’Isola sarebbe una sfida con me stesso, ma da qui a partecipare… Però se me lo proponessero ci farei un pensiero”. Sminuisce quindi un po’ queste voci, ma non smentisce nulla per il futuro.

Nicolò Scalfi comunque ci tiene a smentire che vuole restare sulla cresta dell’onda, poiché il suo obbiettivo è quello di studiare per diventare giornalista sportivo. Se dovesse accettare un reality show lo farebbe solamente per se stesso, ma non interessa se questa esperienza porti visibilità o meno.

Ovviamente non manca una domanda sulla sua ex fidanzata, che ha potuto conoscere proprio sul set di “Caduta Libera“. Nicolò Scalfi dichiara che molto probabilmente questa storia d’amore è stata sfruttata anche per dare un po’ di visibilità al programma. Ci tiene a sottolineare che comunque la storia è davvero esistita, e anche dopo essersi lasciati sono rimasti ancora amici.