Pechino Express 8, riassunto ottava puntata: tutte le coppie vanno in Corea del Sud

Nella giornata del 31 marzo è andata in onda l’ottava puntata di “Pechino Express 8 – Le stagioni dell’Oriente“, il reality show di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca. Le quattro coppie rimaste hanno affrontato l’ultima tappa cinese prima di emigrare in Corea del Sud in cui si svolgerà la semifinale.

I concorrenti, che hanno affrontato una tappa lunga 395 km, iniziano il loro percorso da Wuzhou, precisamente nel vicinanze del tempio della Madre dei Draghi. La tappa intermedia si trova a Zhaoqing e Canton, mentre il traguardo finale è al museo di arte contemporanea di Shenzhen.

Il riassunto dell’ottava puntata

La prima sfida affrontata dai concorrenti è apparentemente facile: con il tangram, un gioco rompicapo cinese inventato ben tre mila anni fa, devono riprodurre un’anatra stilizzata con le figure geometriche e il tutto viene facilitato da Costantino della Gherardesca che mostra a loro l’immagine da copiare. I primi a vincere la sfida sono “I wedding planner” seguiti dai “I gladiatori”, poi “Le top” e infine “Le collegiali”.

Tutte le coppie, trovando quasi subito il passaggio in auto, riescono a raggiungere Wuzhou con estrema facilità. In questo frangente affronteranno una nuova prova: avendo 3000 yen (40 euro), devono raddoppiare il loro denaro facendosi pagare tramite QR code, una forma di pagamento molto in voga in Cina.

Le prime ad arrivare al successivo libro rosso sono Nicole e Jennifer, seguite da “I gladiatori”, “I wedding planner” ed infine “Le top”. Quindi “Le collegiali”, per aver vinto la prova, dormono in un hotel di lusso nel Canton, mentre le altre dovranno continuare a viaggiare portando addosso un sacco di farina e due cartoni di uova.

La prova vantaggio

Nella giornata successiva le coppie devono andare a Zhaoqing per trovare il secondo libro rosso. A giungere per primi sono “I gladiatori”, seguiti da “I Wedding Planner” e “Le collegiali”. “Le top”, classificandosi in ultima posizione, sono escluse dalla prova.

Le tre coppie sono impegnate in una prova culinaria, ove devono preparare dei particolari noodles con un bastone di bamboo. Vincono la prova “I wedding planner”, che decidono di dare l’handicap a “Le Collegiali”, dove viaggeranno con una bandiera nera che farà perdere a loro una posizione in classifica. Questa bandiera può essere passata anche ad un’altra coppia semplicemente toccando uno dei due partecipanti.

La tappa finale di Shenhzen

Una volta che quasi tutte le coppie raggiungono la casa della famiglia di Bruce Lee, diventata oramai un museo, devono finalmente affrontare l’ultima prova. Il conduttore ha dato loro un cellulare, sbloccabile solamente attraverso il riconoscimento facciale dei proprietari dei passanti di Shenzhen.

L’unico modo per riconoscerli è attraversaro lo zaino led con sopra scritto “Pechino Express“. Dopo un po’ di tempo tutte le coppie riescono a trovare il legittimo proprietario dello smartphone, e così possono proseguire per la torre Ping An Finance Centre, un grattacielo tecnologico di oltre 100 piani.

In realtà la tappa finale non si trova in quel luogo, ma al Museo di Arte Contemporanea di Shenzhen. Quindi le coppie scendono nuovamente dalla torre e nella maniera più rapida possibile cercano di arrivare per primi all’ultimo traguardo cinese.

Ad arrivare primi sono “I wedding planner”, seguiti da “Le Top”. A rischiare l’eliminazione sono quindi “I gladiatori” e “Le collegiali”. Enzo Miccio, senza pensarci due volte, decide di voler far sfidare la sorte alle due giovani poiché le ritiene più forti rispetto a Max Giusti e Marco Mazzocchi. Fortunatamente per Nicole e Jennifer la busta nera non le elimina, per questo motivo anche loro andranno in Corea.