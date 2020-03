"Pechino Express 8": due protagonisti si sono fidanzati

Il modello Gennaro Lillio e la modella croata Ema Kovac hanno partecipato come concorrenti dell’ottava edizione del reality show in onda su Rai 2 “Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente” condotto dal presentatore televisivo Costantino De Gherardesca. Il viaggio delle dieci coppie di concorrenti è iniziato in Thailandia, per poi proseguire attraverso la Cina e terminare in Corea del Sud.

Gennaro ha partecipato a fianco dell’amico e collega Luciano Punzo formando la coppia dei “Guaglioni”, la coppia è stata però eliminata durante la seconda puntata dell’adventure game. Il modello ha poi proseguito la sua esperienza di viaggio vicino alla vulcanica Vera Gemma (rimasta senza compagna visto l’incidente di Asia Argento) formando la coppia dei “Sopravvissuti”, eliminati nel corso della sesta puntata.

Ema ha invece partecipato al programma televisivo con la collega modella Dayanne Mello, formando la coppia delle “Top”. Le due concorrenti al momento sono ancora in gara per la vittoria finale. Nel corso di una puntata del reality show le coppie sono state mescolate ed Ema e Gennaro si sono trovati a gareggiare insieme.

Già durante l’esperienza televisiva tra i due si era resa palese una bella affinità. Ad oggi infatti la bella modella croata e l’ex concorrente del programma televisivo “Il Grande Fratello” sembrano essere a tutti gli effetti una coppia. I due giovani infatti, attraverso le Instagram Stories pubblicate nei loro rispettivi profili personali, appaiono molto felici e complici e stanno convivendo insieme a Napoli (dimostrato dal fatto che nei video sia spesso presente il fratello di Gennaro) durante questa quarantena obbligata.

In alcuni video hanno mostrato anche gesti affettuosi, come baci ed abbracci. Ad inizio reality la concorrente Soleil Sorge (che ha partecipato insieme alla mamma Wandy Kay, formando la coppia “Mamma e Figlia”) aveva infatti rivelato come attraverso quest’esperienza televisiva si fosse formata una coppia tra i concorrenti in gara.