Pechino Express 8, riassunto della quinta puntata: la lite tra "Mamma e figlia" e "Le Top"

Nella giornata del 10 marzo 2020, su Rai 2, è ritornato in onda la trasmissione “Pechino Express 8 – Le stagioni dell’Oriente“, il reality show condotto da Costantino della Gherardesca. Le coppie rimanenti, dopo aver viaggiato per la Thailandia, sono sbarcati in Cina.

Il loro viaggio è iniziato da Dali, città dello Yunnan conosciuto per il Tempio di Chongsheng oppure Tempio delle tre pagode. Il percorso intermedio si conclude nella foresta di pietra di Shilin, per poi terminare, in seguito a 556 km di viaggio, nella piazza centrale di Shitouzhai.

Il riassunto della ottava puntata

Da questo momento in poi sono state cancellate le prove immunità sostituite dalle prove di vantaggio. Coloro che vinceranno questo prova hanno il beneficio di non dover trovare un alloggio durante la notte. Questa sfida, come sempre, viene affrontata nel percorso intermedio.

L’opportunità di sfidarsi in questa puntata sono: “I gladiatori”, formati da Max Giusti e Marco Mazzocchi; “I wedding planner” composti da Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi e infine “Mamma e figlia“, cioè Soleil Sorgé e Wendy Kay. Questa prova viene vinta dai “Wedding Planner”, in cui decidono di dare il malus a “Le collegiali” e “Le top”, che devono quindi mescolare le loro coppie.

Lite tra “Mamma e figlia” e “Le Top”

Ad accendere questo battibecco è Costantino della Gherardesca, che chiede a Wendy Kay chi vorrebbe eliminare dalla gara. Inizialmente la concorrente tergiversa: “Per scaramanzia preferirei di no. No comment”. Il nome della coppia viene fatta dal conduttore, e sono “Le Top”.

Ema Kovač conferma le parole di Costantino della Gherardesca: “Siamo sicuramente noi, non sappiamo per quale motivo. Noi dalla prima tappa in poi abbiamo fatto un gioco corretto e siamo state rispettose con tutti, non abbiamo mai fatto un gesto scorretto agli altri partecipanti, non lamentandoci di niente. Ieri ci hanno accusato di aver copiato la mappa, ma è stata solamente una provocazione”. Mentre la ragazza ha preso la parola, Soleil e Wendy hanno reagito con delle smorfie.

Dayane Mello, girandosi verso Wendy, le chiede: “Ma quanti anni hai?” ricordando successivamente il gesto del dito medio. Soleil, alla fine, dichiara che sua madre va contro “Le Top” poiché sin dal primo giorno hanno preso i loro zaini, complicando di molto la loro gara.

Il vincitore e i possibili eliminati

Vincono la quinta gara “I wedding planner“, seguiti da “Le top” e “Le collegiali”, mentre a rischio eliminazione sono “I sopravvisuti” e “Mamma e figlia”. Enzo Miccio, insieme a Carolina Giannuzzi, scelgono di far sfidare la sorte a Gennaro Lillio e Vera Gemma.

Fortunatamente per loro non si tratta di una tappa eliminatoria e quindi possono continuare il loro viaggio per la Cina. Nella prossima puntata i concorrenti inizieranno il loro viaggio a Kaili, come tappa intermedia a Basha Miao e infine Longshengzhen.