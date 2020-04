Pechino Express 2020: vincono le Collegiali, secondo posto per i Wedding Planner

La finale di Pechino Espress 2020, andata in onda il 14 aprile su Rai 2, ha incoronato come coppia vincitrice quella formata da Nicole Rossi e Jennifer Poni, conosciute come “Le Collegiali”. Le due ragazze hanno raggiunto per prime la tappa finale a Seoul, al termine di un lungo ed entusiasmante viaggio che ha condotto tutti i concorrenti dalla Thailandia alla Corea del Sud passando per la misteriosa Cina.

L’ottava edizione dell’adventure show, condotta dall’amato Costantino Della Gherardesca, ovviamente registrata prima dell’emergenza sanitaria covid-19, ha stregato il vasto pubblico di casa Rai che ha molto apprezzato il mix di cultura, umorismo e tanta avventura che contraddistingue il programma. Pechino Express si conferma come uno dei più intriganti e interessanti reality italiani, capace di inviare grandi messaggi di insegnamento e ottime lezioni di vita.

Le Collegiali sono le concorrenti più giovani di questa seguitissima edizione: le due vincitrici hanno raggiunto la notorietà grazie alla loro partecipazione al docu-reality “Il Collegio 3”. Nicole e Jennifer hanno affrontato l’intera avventura con immensa tenacia e furbizia dimostrando, nonostante la loro tenera età, di possedere una forza incredibile capace di sbaragliare qualsiasi concorrente.

Analogamente, la coppia che si è qualificata seconda è quella de “I Wedding Planner”, costituita da Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi. Agguerritissimo e ironico, Enzo Miccio ha conquistato l’affetto del pubblico di Twitter che ha realizzato in suo onore divertentissimi meme divenuti virali. Dolce e paziente, Carolina è riuscita a superare ogni ostacolo e si è rivelata essere un’ottima compagna d’avventura: per molti, Miccio e Carolina sono i vincitori morali di Pechino Express 2020.

Al terzo posto si sono classificate “Le Top”, coppia rappresentata da Ema Kovac e Dayane Mello: le due bellissime modelle hanno smontato ogni stereotipo attestando che oltre alla bellezza possiedono tante altre qualità. Con determinazione e coraggio, le ragazze hanno affrontato sfide molto complesse e, nonostante alcuni battibecchi, sono state in grado di legarsi in un rapporto d’amicizia che ha reso la loro avventura indimenticabile.