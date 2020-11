Paolo Brosio: la nomination e il tentativo dei concorrenti di salvarlo

Forse si può dire che è il concorrente più discusso di tutta la quinta edizione del “Grande Fratello Vip“, nonostante sia entrato da pochi giorni. Si parla di Paolo Brosio. Non si finisce infatti di discutere su una polemica generata nei confronti del giornalista, che subito se ne genera un’altra, ancora più forte di quella precedente.

Dopo aver dato spettacolo mostrando il suo lato B, dopo la polemica generata dalla sua presunta bestemmia, oggi sembra che il concorrente stia seriamente rischiando grosso, ovvero l’eliminazione anzitempo dal gioco. Il motivo? Sembra infatti che il giornalista abbia spifferato troppe informazioni all’interno della casa.

Una volta varcata la porta rossa infatti, Brosio era a conoscenza di tutta una serie di informazioni, che ovviamente non erano in possesso i concorrenti della casa, per ovvi motivi. Sembra quindi che sia stato molto poco gradito che il giornalista abbia aggiornato i concorrenti di tutto quello che stesse accadendo all’esterno della casa, snaturalizzando quindi lo scopo principale del gioco.

Una rivelazione scottante sembra che sia stata proprio il fatto che il reality, con ogni probabilità, non finirà a dicembre come sapevano i concorrenti della casa, bensì si protrarrà a febbraio. Questa notizia ovviamente suscitato sorpresa e scalpore negli inquilini, tanto che alcuni, tra cui Elisabetta Gregoraci, hanno persino minacciato di uscire prima che il giorno termini del tutto.

La proposta della Ruta di salvare Brosio

Maria Teresa Ruta è intervenuta per tentare un salvataggio in extremis nei confronti di Brosio, affermando che non è giusto che venga eliminato, in quanto le informazioni divulgate dal giornalista sono state in effetti il frutto di una serie di domande poste dai concorrenti.

La Ruta infatti propone ai partecipanti di votare: “Volevo proporre che ognuno di noi voti in segreto con un “si” o un “no” per provare a chiedere in puntata, laddove possibile, di togliere la nomination a Paolo […] Però possiamo mandare un messaggio al pubblico perché comunque gli abbiamo fatto mille domande e gli abbiamo estrapolato noi le informazioni“.

Cosa succederà adesso? La produzione perdonerà il comportamento di Brosio? Non resta che attendere ulteriori sviluppi sulle questione.