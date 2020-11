GF Vip, Paolo Brosio nudo: spunta il lato B del giornalista

Un vero generatore di notizie e curiosità, un personaggio che nonostante il suo recente ingresso nella casa del “Grande Fratello Vip“, ha saputo in pochissimo tempo far notizia, ritrovandosi sistematicamente sulle principali pagine di cronaca rosa. Si parla di Paolo Brosio. Il giornalista è stato un personaggio molto discusso anche prima di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà, a causa di alcune dichiarazioni fatte in merito all’utilità dei tamponi Covid.

Sono passate appena poche ore da quando è circolata la notizia di una presunta bestemmia detta dal giornalista, dove in molti sul web hanno proposto per Brosio, l’eliminazione diretta dal gioco. Gli utenti infatti sono curiosi di vedere la produzione quali provvedimenti adotterà nei confronti di Paolo, se subirà o meno lo stesso trattamento di Denis Dosio.

Una nuova vicenda però ritrova come principale protagonista Brosio. Il giornalista infatti è stato beccato dalle telecamere attente della casa, nudo, con il lato B in bella mostra. Il fatto è accaduto nell’antibagno della casa, a fargli compagnia c’era Francesco Oppini.

Paolo Brosio nudo, ma non è la prima volta

Dalle immagini catturate dalle telecamere è possibile vedere Paolo che parla con Francesco, ma con i pantaloni abbassati, mostrando quindi il suo lato B, proprio come mamma lo ha fatto. C’è da dire che non è la prima volta che Brosio si lascia andare in atteggiamenti molto disinibiti.

In precedenza infatti il giornalista, mentre era alle prese con il reality show “L’isola dei famosi“, si era mostrato nudo agli altri naufraghi, tanto che Marina La Rosa, aveva ironizzato sulla circostanza, affermando: “Diciamo che questa persona di cui sto per parlare ha avuto un’illuminazione durante il suo cammino, quindi quella parte è ovviamente azzerata. Però diciamo che è molto ben messo“.

Nella puntata di questa sera si scoprirà se Signorini bacchetterà o meno Paolo, per il suo atteggiamento disinibito e per quella faccenda della presunta bestemmia; si prospetta quindi una puntata molto ricca, non resta dunque che attendere, per ricevere ulteriori risvolti.