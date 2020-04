Palinsesto Mediset: salta il "Grande Fratello Nip", ma "Temptation Island" si farà

L’emergenza, causa dal Coronavirus, sta complicando non poco i piani di Mediaset. Nelle ultime settimane sono state infatti sospese numerose trasmissioni a causa del Covid-19, come “Uomini e Donne” e “CR4 – La Repubblica delle Donne”. Invece hanno continuato ad andare in onda sia il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini, che “Live – Non è la D’Urso”.

Come riporta Giuseppe Candela per “Dagospia”, il Biscione sta pensando anche al futuro. A quando pare, nonostante la conferma di Barbara D’Urso in una intervista a “Italia Oggi“, la prossima edizione del “Grande Fratello Vip” non si farà, Mentre per “Temptation Island”, sia l’edizione “Nip” che “Vip”, sembrano esserci notizie più rassicuranti per i fan.

Le indiscrezioni in casa Mediaset

Nella sua intervista a “Italia Oggi”, Barbara D’Urso ha smentito la nuova stagione della “Dottoressa Giò”, confermando però la messa in onda del reality show. Tuttavia, le ultime notizie non molto rassicuranti sul Covid-19, sembrano aver fermato i piani di Mediaset, portando quindi alla sospensione del “GF Nip”.

A formulare questa indiscrezione è il sito “Dagospia”, diretto da Roberto D’Agostino, grazie ad un articolo di Giuseppe Candela: “A settembre parte il mio Grande Fratello”, aveva detto a fine febbraio Barbara D’Urso in un’intervista a Italia Oggi. Dovrebbe invece andare regolarmente in onda Temptation Island, edizione nip ma anche quella vip”. Ovviamente la trasmissione ideata da Maria De Filippi andrà in onda rispettando le norme di sicurezza.

Di una messa in onda di “Temptation Island” ne aveva già parlato Raffaella Mennoia. Il braccio destro di Maria De Filippi, sul suo profilo Instagram, ha dichiarato che stanno lavorando sia per “Uomini e Donne“, in onda dalla giornata del 20 aprile su Canale 5, che per il reality delle tentazioni. I provini stanno andando avanti sui loro canali social, e chiunque può candidarsi dal sito “Witty Tv“.