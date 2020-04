"Pomeriggio 5": distribuzione mascherine a Milano, Barbara D’Urso blocca la sua inviata

Continua senza sosta la campagna di informazione di Barbara D’Urso. A più riprese la donna ha mostrato di avere a cuore la condizione di emergenza in cui versa il mondo. Nel suo piccolo cerca di fare quanto possibile, vista infatti la sua popolarità ha di recente pubblicato alcuni tutorial su come lavarsi bene le mani o su come togliere i guanti in lattice una volta utilizzati, senza contaminare le mani.

La conduttrice infatti ha lasciato molto spazio all’informazione circa i contagi e le novità riguardanti il Coronavirus. Da poco si apprende che in Lombardia sono iniziate le manovre di distribuzione delle mascherine anche presso le edicole. Oggetti che fino a pochi giorni fa erano introvabili in tutte le farmacie, persino lo staff sanitario ne era sprovvisto.

La D’Urso non si è fatta sfuggire la notizia ed ha subito inviato una giornalista a controllare. L’inviata ha intervistato alcuni edicolanti di Milano, che le hanno mostrato le mascherine pervenute presso il loro negozio, da distribuire alla popolazione. La donna chiede se sia possibile vederle e, una volta visionate, la D’Urso dal suo studio chiede: “Sono sigillate singolarmente o tutte insieme?“, la giornalista risponde che sono sigillate tutte insieme.

A quel punto la conduttrice invita l’inviata a non toccare in alcun modo le mascherine, evitando quindi di contaminarle: “Non lo fare, non le toccare Ilaria mi raccomando!“. La giornalista tranquillizza Barbara, affermando di non averle toccate direttamente, ma solo attraverso la plastica di isolamento.

Barbara estende il monito anche alle persone da casa che stavano seguendo il programma, sottolineando a più riprese l’importanza delle precauzioni: “Lo dico anche alle persone che andranno a ritirare le mascherine: spieghiamo alle persone anziane che, quando le riceveranno, dovranno prenderle dagli elastici per non contaminarle“.