Palinsesti Mediaset di giugno: torna Temptation Island e ci sarà l’allungamento di alcune trasmissioni tradizionali

La stagione estiva è ormai alle porte e solitamente ciò comporta una rivisitazione dei palinsesti televisivi, con la messa in onda di trasmissioni e fiction riservate esclusivamente a quel perido dell’anno. Questa volta però le cose sono un pò particolari, a causa del Coronavirus abbiamo assistito alla sospensione dei programmi, salvo poi riprendere gradualmente.

Le principali reti televisive, si sono ritrovate a fare i conti con il mostro invisibile e letale e per tale ragione hanno dovuto rivedere la programmazione estiva. Anche Mediaset si sta preparando e proprio in queste ore, sul sito di Publitalia, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset, è comparso il documento del palinsesto di Canale 5, previsto per il mese di giugno.

Con grande sorpresa, si può appurare il prolungato di alcune trasmissioni che tradizionalmente vanno in onda durante la stagione invernale, salvo poi essere sospese provvisoriamente durante quella estiva. Tra queste spicca: “Live- non è la D’Urso” (Barbara D’Urso andrà in onda fino a luglio inoltrato), “Le Iene“, “Ciao Darwin” e “Tu si que vales” (in replica), “Avanti un altro” e infine anche “Striscia la notizia” sarà trasmessa per alcune settimane supplementari, rispetto a quelle tradizionali.

Come fiore all’occhiello compare, e non potrebbe essere altrimenti, la nuova edizione di “Temptation Island“, che vede alla conduzione come sempre Filippo Bisciglia e che nonostante l’incertezza iniziale a causa della difficoltà nel registrare le puntate, dovrebbe andare in onda, salvo imprevisti – e dopo quanto accaduto in questo periodo vanno messi in conto – dell’ultimo minuto.

Infine, l’azienda del Biscione proporrà diverse nuove fiction, tra cui “I Fratelli Caputo“, con Ettore Bassi e Nino Frassica e “La Cattedrale del Mare“, attualmente in onda sulla piattaforma streaming Netflix e in chiaro, in estate, su canale 5. Inoltre, ampio spazio sarà dedicato all’informazione e d’altronde non potrebbe essere altrimenti, data la delicata situazione vissuta a causa del covid-19.