Filippo Bisciglia ringrazia Ron, ma critica alcuni artisti

Filippo Bisciglia si è fatto notare durante la prima edizione di “Amici Celebrities“. Il conduttore, infatti, è stato molto apprezzato sia dai giudici che dai telespettatori che lo hanno visto in una veste totalmente inedita, quella di cantante. Nonostante per molti meritava di vincere a trionfare è stata la sua fidanzata Pamela Camassa.

Nonostante adesso il talent sia già finito da settimane, Bisciglia non ha dimenticato la sua esperienza ad Amici e nelle scorse ore sui social ha pubblicato un video di una sua esibizione. Nello specifico ha pubblicato su Instagram un video in cui cantava in duetto con il cantautore Ron una delle sue canzoni più celebri “Non abbiamo bisogno di parole”.

Oltre al duetto ha anche pubblicato un post con parole bellissime per l’artista. Filippo ha infatti scritto: “Grazie Ron, per me è stato un onore cantare al tuo fianco” e dopo il ringraziamento ha aggiunto che avendo conosciuto meglio Rosalino Cellamare, vero nome di Ron, ha avuto la conferma che non solo è un grandissimo artista ma è anche una bella persona.

Se per Ron ha avuto parole di stima, Filippo Bisciglia non ha risparmiato ad altri personaggi noti delle critiche. Infatti si è sfogato sui social contro alcuni artisti che, una volta conosciuti personalmente si sono dimostrati diversi da come apparivano. “Non vi nascondo che in alcuni casi sarebbe stato meglio non incontrarli e rimanere con ‘il mito’ che mi ero prefissato”- ha scritto amareggiato Bisciglia- Con Ron invece ho avuto conferma che la grande persona che immaginavo”.

Insomma Bisciglia non ha fatto i nomi di chi sono questi personaggi che ammirava artisticamente e che poi una volta conosciuti si sono rivelati al di sotto delle aspettative, si è solo sfogato facendo un discorso in generale. Per quanto riguarda Ron, invece, lo ha ringraziato pubblicamente per la sua disponibilità e professionalità.