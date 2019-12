Ognuno è perfetto, anticipazioni terza e ultima puntata del 23 dicembre: Rick cerca disperatamente Tina

La serie televisiva ‘Ognuno è perfetto‘ sta avendo un grande successo, la prima serata del 16 dicembre è stata seguita da oltre 4 milioni di spettatori e ieri sera 17 dicembre la serie televisiva ha fatto temere tutte le altre proposte televisive.

‘Ognuno è perfetto’, una storia d’amicizia e d’amore che ancora non è finita. La terza e ultima puntata andrà in onda lunedì 23 dicembre, sempre su Rai1 alle 21:25. Cristiana Capotondi (Miriam), Edoardo Leo (Ivan), Gabriele Di Bello (Rick) e Alice De Carlo (Tina) racconteranno la storia appassionata di Rick e Tina.

Nella seconda puntata Rick e i suoi amici hanno abbandonato il posto di lavoro e le loro case per andare a cercare Tina, unico modo per risollevare Rick dalla tristezza. I suoi genitori di Rick, Ivan e Miriam, angosciati si sono messi sulle loro tracce e, scoperto il luogo in cui si trovava il gruppo di ragazzi, li hanno immediatamente raggiunti. Rick capisce che papà e mamma lo vogliono aiutare e si sente sollevato: il padre Ivan è dalla sua parte e si offre ad accompagnarlo da Tina. Intanto Miriam si preoccupa di far tornare, senza pericoli di sorta, i ragazzi alla fabbrica di cioccolato, in Italia.

Finalmente Rick e il padre, pronti a tutto, partono per recarsi in Albania: devono assolutamente ritrovare Tina, è questione di cuore! Ancora non sanno quale avventura li aspetta, prima tra tutte la falsa identità delle due donne, procurata per poter entrare nel Paese. Con la scoperta della falsa identità nasce il dubbio che Tina e la madre non siano andate in Albania, ma in Kosovo.

Tutto si fa più complicato per Ivan e Rick: non hanno un passaporto e allo stesso tempo non vogliono rinunciare a trovare le due donne. Decidono allora di seguire la stessa strada di Tina e la madre cercando di entrare in Kosovo illegalmente. Come finirà la storia di Rick e Tina e tutti i particolari che ne compongono il finale di stagione lo sapremo lunedì 23 dicembre.