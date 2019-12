Ognuno è perfetto, anticipazioni seconda puntata del 17 dicembre: Rick deciso a sposare di Tina

Questa sera, martedì 17 dicembre 2019, alle 21:25 andrà in onda la seconda puntata della serie televisiva, Ognuno è Perfetto. Nella prima puntata, in onda ieri sera, Rick, il 24enne protagonista ha trovato un lavoro che lo ha reso autonomo e capace di affermarsi come persona e soprattutto ha conosciuto Tina e l’amore per lei.

Nella serie TV viene toccato, con molta delicatezza, il tema della Sindrome di Down, per questo il regista Giacomo Campiotti, insieme al cast di veri attori, Edoardo Leo (Ivan), Cristiana Capotondi (Miriam), Nicole Grimaudo (Alessia), Raffaele Vannoli (Cristian), Piera degli Esposti (Emma), ha voluto un gruppo di giovani esordienti con la Sindrome di Down: Gabriele Di Bello (Rick), Alice De Carlo (Tina), Matteo Dall’Armi (Django), Valentina Venturin (Giulia), Aldo Arturo Pavesi (Cedrini) e Daniele Verrini (Sandro).

Nella fiction, Giacomo Campiotti s’avvicina al sogno di Rick dimostrando che il giovane e i suoi amici pur avendo bisogno degli altri, hanno molto da dare e insegnare anche agli adulti. Le difficoltà che i protagonisti dovranno affrontare metteranno in evidenza quel qualcosa in più che essi hanno, diversamente da ciò che comunemente si pensa.

Nella prima puntata la vita di Rick ha raggiunto un suo equilibrio nonostante alcune difficoltà, anche familiari. Nell’azienda in cui lavora conosce Tina di cui s’innamora. La giovane però è costretta a tornare al suo Paese, l’Albania, insieme alla madre. Avvenimento che getta Rick in una crisi profonda: resta a letto tutto il giorno come se gli interessi e i sogni fossero finiti. I genitori sono molto preoccupati, Ivan, il “mammo ansioso” come lo ha definito Panorama, e mamma Alessia all’estero per lavoro, pensa di tornare, ma non riescono a risollevare il figlio.

Solo i suoi amici della fabbrica di cioccolato, andati a trovarlo riusciranno a smuoverlo tirandolo giù dal letto con un’idea assai pericolosa: scappare tutti insieme in Albania per trovare Tina e riportarla nel loro Paese. Ritrovata Tina, Rick la sposerà quindi per la legge sul ricongiungimento familiare i due potranno tornare felicemente e inseparabilmente in Italia. La terza puntata della fiction di Rai 1 verrà trasmessa lunedì 23 dicembre 2019.