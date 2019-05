Nozze Pamela Prati, Verissimo smentisce parole di Mark Caltagirone a "Live – Non è la D’Urso": il comunicato stampa

A poche ore dalla tanto attesa telefonata di Mark Caltagirone, imprenditore e futuro marito della showgirl Pamela Prati, è stato diramato un comunicato stampa ufficiale da parte del talk show condotto da Silvia Toffanin “Verissimo”, unico programma ad avere l’esclusiva del matrimonio della celebre showgirl.

Il mistero sull’identità – vera o presunta – del manager e futuro sposo di Pamela Prati s’infittisce giorno dopo giorno. A placare gli animi e a mettere a tacere le malelingue del gossip – e non solo – non sembra quindi essere bastata la telefonata fatta da Caltagirone nel corso dell’ultima puntata del talk show serale di Lady Cologno.

Il comunicato stampa di Verissimo

Mark Caltagirone, ancora una volta, ha preferito non plaesarsi davanti alle telecamere di Canale 5, preferendo concedere alla D’Urso solo una diretta telefonica. Durante la breve conversazione con Barbara, Caltagirone ha dichiarato di non poter mostrare il suo volto in nessuna trasmissione o giornale in virtù dell’esclusiva rilasciata a Verissimo.

Neanche qualche settimana fa, Silvia Toffanin aveva ospitato nel suo celebre salotto la protagonista di questo assurdo quanto curioso gossip, Pamela Prati, che aveva rassicurato tutti circa le nozze con il suo amato Marco. Tuttavia, nelle ultime ore sul profilo Instagram di Verissimo, è apparso un comunicato stampa della produzione, dove si fanno alcuni chiarimenti circa le dichiarazioni di Caltagirone a “Live – Non è la D’Urso”.

Verissimo ha quindi fatto sapere che: “Come già detto, durante l’intervista con Pamela Prati, non esiste nessun vincolo che impedisca al signor Marco Caltagirone di mostrarsi ovunque voglia con immagini o video presenti, passati e futuri. Anche noi non vediamo l’ora di conoscerlo!“. Dunque anche la celebre trasmissione sembra più che mai ansiosa di conoscere la verità sulle nozze Prati-Caltagirone. Ma sono in tanti a scommetere che ci saranno presto nuovi clamorosi sviluppi di una vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso tutta Italia.