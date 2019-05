Live – Non è la D’Urso, parla per la prima volta Marco Caltagirone: "Mi sposerò con Pamela Prati"

C’è un grande alone di mistero attorno al matrimonio di Pamela Prati. La showgirl, in una intervista rilasciata a “Domenica Live” nel mese di dicembre, ha ammesso che è pronta a convolare a nozze con Mark Caltagirone. Questa notizia viene confermata dalla donna nelle successive uscite televisive.

Sul suo matrimonio però ci sono ancora molto dubbi. Il sito “Dagospia” ha infatti voluto indagare su Mark Caltagirone, rivelando che in realtà il suo vero nome è Marco Caltagirone. Quest’ultimo sembra essere un uomo totalmente sconosciuto a tutti, poiché non ci sono né sue foto, né interviste. Per questo motivo, in molti hanno ipotizzato che Pamela Prati avrebbe inventato il tutto per una questione di denaro.

Le parole di Marco Caltagirone

Il futuro sposo di Pamela Prati è apparso per la prima volta in televisione nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“. In realtà ha avuto solamente una chiacchierata telefonica con la conduttrice Barbara D’Urso, in cui decide di confermare il matrimonio con la showgirl per l’8 di maggio.

Marco Caltagirone inizia il suo discorso in questo modo: “Io al momento non posso apparire perché ho un contratto di esclusiva con un’altra trasmissione. Sono una persona molto discreta e non mi va di apparire, in questo momento però non voglio ma nemmeno posso. Vedere infamate le persone a cui voglio molto bene mi ha fatto male”.

Successivamente ha voluto aggiungere: “Il matrimonio ci sarà. Non l’ho sposata privatamente perché Pamela fa parte di questo mondo e vuole condividere la sua gioia”. Restano numerosi dubbi anche sul presunto trofeo in Albania, ma l’imprenditore ha voluto sorvolare su questo argomento, promettendo di chiarire ogni qualsiasi incongruenza dopo il loro matrimonio grazie ad una intervista in esclusiva negli studi di Barbara D’Urso. I più curiosi possono assistere a questa giornata speciale in diretta su “Verissimo“.